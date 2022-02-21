Beklenen açıklama: 3600 ek göstergede son viraja girildi! 3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak? SON DAKİKA HABERLER

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 3600 ek göstergede rota belli oldu. Ek göstergede peş peşe gelen açıklamalar sonrası, yeni düzenlemenin hangi tarihte yürürlüğe gireceği merak edilmeye başlandı. 3600 ek gösterge heyecanla beklenirken, söz konusu düzenleme ile kimin ne kadar alacağı da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 21.02.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 16:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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