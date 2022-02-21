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Beklenen açıklama: 3600 ek göstergede son viraja girildi! 3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak? SON DAKİKA HABERLER

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 3600 ek göstergede rota belli oldu. Ek göstergede peş peşe gelen açıklamalar sonrası, yeni düzenlemenin hangi tarihte yürürlüğe gireceği merak edilmeye başlandı. 3600 ek gösterge heyecanla beklenirken, söz konusu düzenleme ile kimin ne kadar alacağı da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 16:01
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Beklenen açıklama: 3600 ek göstergede son viraja girildi! 3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca memurun heyecanla beklediği 3600 ek göstergede teknik çalışmalar tamamlandı. Resmi görüşmelerin başladığı 3600 ek göstergede talepler dile getirildi. İkinci toplantı ise sendikalarla 16 Mart'ta gerçekleştirilecek. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak? İşte haberin detayları...

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Beklenen açıklama: 3600 ek göstergede son viraja girildi! 3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak? SON DAKİKA HABERLER

1995'TEN KALMA SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, 657 sayılı Kanunun (I) ve (II) sayılı cetvelleri incelendiğinde ek gösterge rakamlarının büyük ölçüde kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre belirlendiği görülüyor.

Bu çerçevede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (I) ve (II) sayılı cetvellerinde en son 1995 yılında ek gösterge rakamlarında bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak artış yapılmıştı.

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Beklenen açıklama: 3600 ek göstergede son viraja girildi! 3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak? SON DAKİKA HABERLER

Ancak; zaman içerisinde bazı meslek grupları için ek gösterge rakamındaki artış yapılarak bir dengesizlik ortaya çıkartıldı. Burada adaletin sağlanabilmesi için bu artışlar diğer meslek gurubundaki artışları da zorunlu hale getirdi.

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Beklenen açıklama: 3600 ek göstergede son viraja girildi! 3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak? SON DAKİKA HABERLER

Örneğin, yükseköğretim kurumlarındaki mevcut idari yapıya göre üniversitelerde idari yönetimin başı olan ve rektöre bağlı olan Genel Sekreter unvanının ek göstergesi (3600), Genel Sekretere bağlı olarak faaliyet yürüten Daire Başkanı unvanının da ek göstergesi (3600), Genel sekreterlik biriminde görev yapan ve hiyerarşik olarak daire başkanı unvanından daha üst olan Genel Sekreter Yardımcı unvanının ek göstergesi ise (3000)'de kaldı.

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Beklenen açıklama: 3600 ek göstergede son viraja girildi! 3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak? SON DAKİKA HABERLER

Benzer şekilde, hiyerarşik kademelerde Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve il idare kurulu üyesi olan İl Müdürünün ek göstergesi 3600'dür. Diğer taraftan, söz konusu kadrolardan hiyerarşik olarak sonra gelen Şube Müdürlerinin ek göstergesi (2200) iken, istatistikçi ve matematikçi unvanının ek göstergesi (3000)dür.