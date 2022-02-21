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Haberler Galeri 20 bin TL'yi getiren TOKİ'den daire kapıyor! Başvuran kira öder gibi taksit ödeyecek! 2+1, 3+1 evler 180 ay vadeyle satışta

20 bin TL'yi getiren TOKİ'den daire kapıyor! Başvuran kira öder gibi taksit ödeyecek! 2+1, 3+1 evler 180 ay vadeyle satışta

TOKİ tarafından uygun fiyatlı satışa sunulan evler dar gelirli aileler tarafından yakından takip ediliyor. Ucuz konut ve dükkan satın almak isteyenler güncel ilanları yakından takip ediliyor. TOKİ tarafından farklı illerde projeler sunulmaya devam ediyor. 180 ay vade ile aylık taksit miktarı merak edilen satış projesinin detaylarını haberimizde derledik. Bu süreçte TOKİ tarafından hangi illerde konut ve arsa satışı başladığı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 2+1, 3+1 evler 180 ay vadeyle satışta evler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2022 18:49 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 18:49
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20 bin TL’yi getiren TOKİ’den daire kapıyor! Başvuran kira öder gibi taksit ödeyecek! 2+1, 3+1 evler 180 ay vadeyle satışta

20 bin TL'yi getiren TOKİ'den daire kapıyor. Başvuran kira öder gibi taksit ödeyecek. 2+1, 3+1 evler 180 ay vadeyle satışta... Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) güncel satış projeler yakından takip ediliyor. 2+1 ve 3+1 konut, dükkan fırsatları için 180 ay vade ile aylık taksit miktarı araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ tarafından konu hakkında güncel detaylar resmi sayfa üzerinden duyuruluyor. İşte, TOKİ güncel ev ve konut ilanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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20 bin TL’yi getiren TOKİ’den daire kapıyor! Başvuran kira öder gibi taksit ödeyecek! 2+1, 3+1 evler 180 ay vadeyle satışta

TOKİ tarafından konut ve dükkan satışları başladı. Başvurular için detaylar resmi sayfa üzerinden paylaşıldı.

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20 bin TL’yi getiren TOKİ’den daire kapıyor! Başvuran kira öder gibi taksit ödeyecek! 2+1, 3+1 evler 180 ay vadeyle satışta

BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİ SULTANİYE MAHALLESİ 210 ADET KONUT VE 35 ADET DÜKKÂN İNŞAATI
SATIŞ DUYURUSU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİ SULTANİYE MAHALLESİ
210 ADET KONUT VE 35 ADET DÜKKÂN İNŞAATI kapsamında üretilecek 14 adet konut satışa sunulacaktır

2+1 konut 11 adet ,3+1 konut 3 adet

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 14 Mart 2022 - 18 Mart 2022
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 23 Mart 2022 - 25 Mart 2022(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)

Başvurular 1 kategoride kabul edilecektir;

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20 bin TL’yi getiren TOKİ’den daire kapıyor! Başvuran kira öder gibi taksit ödeyecek! 2+1, 3+1 evler 180 ay vadeyle satışta

En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları tabloda sunulmaktadır.

Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 04 Mart 2022 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde "Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası" çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.

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20 bin TL’yi getiren TOKİ’den daire kapıyor! Başvuran kira öder gibi taksit ödeyecek! 2+1, 3+1 evler 180 ay vadeyle satışta

2) Kuranın çekileceği yer ve saati İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.

3) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C.
sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki
çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır.