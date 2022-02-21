20 bin TL'yi getiren TOKİ'den daire kapıyor! Başvuran kira öder gibi taksit ödeyecek! 2+1, 3+1 evler 180 ay vadeyle satışta

TOKİ tarafından uygun fiyatlı satışa sunulan evler dar gelirli aileler tarafından yakından takip ediliyor. Ucuz konut ve dükkan satın almak isteyenler güncel ilanları yakından takip ediliyor. TOKİ tarafından farklı illerde projeler sunulmaya devam ediyor. 180 ay vade ile aylık taksit miktarı merak edilen satış projesinin detaylarını haberimizde derledik. Bu süreçte TOKİ tarafından hangi illerde konut ve arsa satışı başladığı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 2+1, 3+1 evler 180 ay vadeyle satışta evler...