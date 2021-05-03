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Hafta içi bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Mayıs ayı banka çalışma saatleri
Tam kapanmada bankalar açık mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma uygulamasına geçildi. Bu kapsamda yurt genelinde 17 Mayıs'a kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bankada işleri olan vatandaşlar, tam kapanma sürecinde bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, hafta içi bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Mayıs ayı banka çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...