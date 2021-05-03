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Hafta içi bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Mayıs ayı banka çalışma saatleri

Tam kapanmada bankalar açık mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma uygulamasına geçildi. Bu kapsamda yurt genelinde 17 Mayıs'a kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bankada işleri olan vatandaşlar, tam kapanma sürecinde bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, hafta içi bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Mayıs ayı banka çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 03.05.2021 12:06
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Hafta içi bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Mayıs ayı banka çalışma saatleri

Hafta içi bankalar açık mı? Tam kapanma süreci içerisinde bankaların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanmaya geçilen Türkiye'de bazı sektörlerin mesai saatlerinde değişikliğe gidilirken bazı sektörler ise faaliyetlerine geçici süreliğine ara verdi. Bu gelişmelerin ardınan en çok merak edilenlerden biri de bankalar oldu. Peki, hafta içi bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Mayıs ayı banka çalışma saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hafta içi bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Mayıs ayı banka çalışma saatleri

TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, tam kapanma sürecinde bankaların çalışma saatleri, her bankanın kendi belirlediği saatlere göre gerçekleşecek. Genelgede bankaların çalışma saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi. Buna göre, bankalar bu saatler aralığında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.

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Hafta içi bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Mayıs ayı banka çalışma saatleri

BANKAYA GİTMEK İÇİN İZİN GEREKLİ Mİ?

Acil finansal işlemler için bankalara doğrudan gidebilmek mümkün olmayacak. Bankalara gidebilmek için VEFA destek hattından onay almak gerekecek.

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Hafta içi bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Mayıs ayı banka çalışma saatleri

BANKAYA GİTMEK İÇİN İZİN NEREDEN, NASIL ALINIR?

Vefa destek hattına 112 üzerinden ulaşmak mümkün olabilecek. Bankaya gidilecek gün içerisinde aranıp izin alınması yeterli olacak. İzin almak için en az 2 saat öncesinden aranmış olması gerekecek.

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Hafta içi bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Mayıs ayı banka çalışma saatleri

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler."