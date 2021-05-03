Hafta içi bankalar açık mı? Tam kapanma süreci içerisinde bankaların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanmaya geçilen Türkiye'de bazı sektörlerin mesai saatlerinde değişikliğe gidilirken bazı sektörler ise faaliyetlerine geçici süreliğine ara verdi. Bu gelişmelerin ardınan en çok merak edilenlerden biri de bankalar oldu. Peki, hafta içi bankalar açık mı? Tam kapanmada bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Mayıs ayı banka çalışma saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...