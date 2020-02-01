Bekçiye 5625 TL! 2020 lise, önlisans, üniversite mezunu bekçi maaşları ne kadar? İşte zamlı bekçi maaşları Türkiye'de bekçilik mesleği 2016 yılında geri döndü. İçişleri Bakanlığı çarşı ve mahalle bekçiliği için 4 yıldır on binlerce alım yaptı. Bekçilik mesleğine ilgi giderek artıyor. Bekçilere, polislerle aynı yetkiler verilirken, maaş şartları da dikkat çekiyor. Bekçilik mesleği için alımlar en az lise mezunu olarak yapılıyor. Bekçi maaşları mezuniyete göre değişiyor. Yeni bekçi maaşları belli oldu. Peki, 2020 lise, önlisans, üniversite mezunu bekçi maaşları ne kadar? İşte zamlı bekçi maaşları... Giriş Tarihi: 01.02.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 13:50
Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme görevi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi. Bekçilere verilen yeni haklar sonrası mesleğe ilgi daha da arttı. Polisliğe geçiş hakkı da verilen bekçiler oldukça dolgun maaşlar da alıyor. En az lise mezunu olma şartı aranan bekçilik alımlarında üniversite mezunlarına daha yüksek maaş veriliyor. Peki, 2020 lise, önlisans, üniversite mezunu bekçi maaşları ne kadar? İşte zamlı bekçi maaşları...
1) KİMLER BEKÇİ OLABİLİYOR?
Bekçi olmak isteyenlerde, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise ya da dengi okul mezunu olmak, erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak, memuriyete engel bir hali bulunmamak, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak" koşulları aranıyor.
2) NASIL SEÇİLİYORLAR?
Bekçilik için başvuranlar yazılı, fiziki yeterlilik ve sözlüden oluşan 3 aşamalı sınavdan geçiriliyor. Adaylar, ön sağlık kontrolünden de geçiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye genelinde yapılan yazılı sınavda 100 üzerinden en az 50 puan alanlar başarılı sayılıyor. Yazılı sınavda başarılı olanlar, fiziki yeterlilik sınavına giriyor. Bu sınavda 60 puanın altında alan adaylar başarısız sayılıyor. Sözlü sınavda ise adayların konu hakkında bilgi düzeyleri, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade yeteneği, beden dilini kullanma becerisi ölçülüyor. Bu sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılıyor. Adayların başarı sıralamaları ise yazılı sınav puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik puanının yüzde 25'i ve sözlü sınav puanının yüzde 50'sinden oluşuyor. Son alımda 80 bin aday sporda elenirken, 50 bin mülakatta 8 bin 242 kişi göreve seçildi.
3) NASIL BİR EĞİTİM ALIYORLAR?
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademi Başkanlığı'nca 3 ay süreyle verilen eğitimde başarılı olanlar görev yapacakları illere gönderiliyorlar. Bekçilere, "Demokrasi ve insan hakları, devletin idari yapısı, sosyal psikoloji ve toplumsal olaylar, kitle yönetimi, çarşı ve mahalle bekçileri için halkla ilişkiler ve iletişim, trafik güvenliği ve ilk yardım bilgisi, mesleki yazışma, çarşı ve mahalle bekçiliği için mevzuat, silah ve atış bilgisi, çarşı ve mahalle bekçileri için müdahale yöntem ve teknikleri, uygulamalı çarşı ve mahalle bekçiliği ile yanaşık düzen" dersleri veriliyor. Gönderildikleri illerde de göreve başlamadan önce 2 ay süreyle uygulamalı eğitim alıyorlar. Göreve başladıktan sonra da hizmet içi eğitim veriliyor.
4) HALEN KAÇ BEKÇİ GÖREV YAPIYOR?
1995'ten 2016'ya kadar çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılmadı. 1995 öncesinde sayıları 19 bine kadar ulaşan bekçilerin sayısı 2015 yılında 3 bin 520'ye kadar düştü. Halen 1995 yılı öncesinde göreve başlamış 1658 bekçi işbaşında. 2016 yılından sonra yapılan alımlarla bugün itibariyle 70'i kadın 21 bin 318 bekçi görev yapıyor.