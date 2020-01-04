Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili yorum geldi...
2020 yılının ilk günlerinde yaşanan küresel gerginlikler altını tetikledi. ABD'nin, İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürdüğü saldırının ardından altındaki yükseliş önlenemez bir hal aldı. Altının ons fiyatı 1550 doları aşarken, gram altın 300 TL, çeyrek altın 500 TL'yi gördü. Altın fiyatlarındaki sert yükseliş yatırımcıların radarına takıldı. Yatırımcılar altındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlardan 2020 yılında altına yatırım çağrısı geldi. Peki altın fiyatları yükselecek mi? İşte uzmanların altın fiyatları ile ilgili beklentileri...
Giriş Tarihi: 04.01.2020 13:46Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 13:50