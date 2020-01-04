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Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili yorum geldi...

2020 yılının ilk günlerinde yaşanan küresel gerginlikler altını tetikledi. ABD'nin, İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürdüğü saldırının ardından altındaki yükseliş önlenemez bir hal aldı. Altının ons fiyatı 1550 doları aşarken, gram altın 300 TL, çeyrek altın 500 TL'yi gördü. Altın fiyatlarındaki sert yükseliş yatırımcıların radarına takıldı. Yatırımcılar altındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlardan 2020 yılında altına yatırım çağrısı geldi. Peki altın fiyatları yükselecek mi? İşte uzmanların altın fiyatları ile ilgili beklentileri...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 13:50
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Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili yorum geldi...

2019 yılında altına yatırım yapanlar bayram etti. Altın fiyatları sene başından itibaren dalgalı süreçler geçirse de yıl sonunda yüzde 40 oranında kazandırdı. Yatırımcılar, altın tercihine bu yılda devam ederse kazanacak gibi görünüyor. Uzmanlar 2019'un son çeyreğinde altına yatırım çağrısında bulunmuştu. Uzun vadede altının kazandıracağını söyleyen uzmanlar haklı çıktı. Uzmanlardan 2020 yılının ilk günlerinde de yorumlar gelmeye devam ediyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili yorum geldi...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

2019 yılında altına yatırım yapanların dövize yatırım yapanlardan daha fazla kazanmasının ardından uzmanlar 2020 yılında da altına yatırım yapanların kazanacağını söyledi. Nevşehir'de hizmet veren Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, yatırım yapacaklara çağrıda bulunarak 2020 yılında da altına yatırım yapmalarını önerdi.

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Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili yorum geldi...

Uzer, "2019 yılında altına yatırım dövize yatırım yapan ile daha fazla kazanç elde etti. 2020 yılında da yine bölgemizdeki stratejik gelişmelere bağlı olarak ve dünya genelindeki konjektörlere bağlı olarak altının dövize oranla daha fazla kazandıracağını tahmin etmekteyiz. O yüzden yatırımcılara altına yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

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Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili yorum geldi...

"VATANDAŞLAR DÜŞÜŞLERDE PANİĞE KAPILMASIN"
Nurullah Uzer altındaki ani düşüşlerde yatırımcıların gözünün korkmamasını gerektiğini ifade ederken, "Tabi bu aşırı yükselişlerden sonra altında belki belli bir düşüş yaşanabilir.

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Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili yorum geldi...

Bu aşırı düşüş ve yükselişlerde çok fazla paniğe kapılmadan biraz daha sakin hareket edip ilk düşüşlerde fırsat bilip altına yatırım yapanların 2020 yılında yatırımcıların yüzünü güldüreceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.