Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili yorum geldi...

Uzer, "2019 yılında altına yatırım dövize yatırım yapan ile daha fazla kazanç elde etti. 2020 yılında da yine bölgemizdeki stratejik gelişmelere bağlı olarak ve dünya genelindeki konjektörlere bağlı olarak altının dövize oranla daha fazla kazandıracağını tahmin etmekteyiz. O yüzden yatırımcılara altına yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.