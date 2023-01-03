Emekli zamlı maaş ödeme takvimi: 2023 Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak?

TÜİK'in Aralık 2022 dönemi enflasyon verilerini açıklamasıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yaklaşık yüzde 15,4 artış olacak. Yeni maaşlarını öğrenen emekliler, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Peki, 2023 Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...