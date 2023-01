Emekli zamlı maaş ödeme takvimi: 2023 Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak?

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

4/A SSK emekli maaşı ödeme günleri:

- Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

- Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

- Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

- Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

- Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,