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Emekli zamlı maaş ödeme takvimi: 2023 Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaşları ödeme takvimi, yeni zamların açıklanması ile birlikte gündeme geldi. 2023 Ocak zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında artış yaşanırken, gözler yeni maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. 6 aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15,4 yükselecek. Peki, 2023 Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte emekli zamlı maaş ödeme takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023 12:13
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Emekli zamlı maaş ödeme takvimi: 2023 Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak?

TÜİK'in Aralık 2022 dönemi enflasyon verilerini açıklamasıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yaklaşık yüzde 15,4 artış olacak. Yeni maaşlarını öğrenen emekliler, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Peki, 2023 Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

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Emekli zamlı maaş ödeme takvimi: 2023 Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2023 Ocak zammı sonrası SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaş ödeme takvimi gündeme geldi. Emekliler ayın 17'sinden itibaren zamlı maaşlarını hesaplarında görecek.

İşte emekli maaşı ödeme günleri:

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Emekli zamlı maaş ödeme takvimi: 2023 Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak?

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

4/A SSK emekli maaşı ödeme günleri:

- Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
- Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
- Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
- Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

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Emekli zamlı maaş ödeme takvimi: 2023 Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak?

- Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
- Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında ödenir.

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Emekli zamlı maaş ödeme takvimi: 2023 Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak?

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri:

- Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
- Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
- Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
- Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.