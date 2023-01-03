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Emekli zamlı maaş ödeme takvimi: 2023 Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak?
Emekli maaşları ödeme takvimi, yeni zamların açıklanması ile birlikte gündeme geldi. 2023 Ocak zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında artış yaşanırken, gözler yeni maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. 6 aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15,4 yükselecek. Peki, 2023 Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte emekli zamlı maaş ödeme takvimi...