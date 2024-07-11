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Emeklinin taban maaşı değişiyor! 10.000 TL kök aylığa + 2.500 TL'lik ek zam: 8.000, 8.500, 9.200 TL alan SSK, Bağ-Kur'luya...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 24.73 olarak belirlendi. Bu zam oranıyla birlikte, taban maaşı 10 bin TL'nin altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için AK Parti harekete geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş, emekli maaşlarına zam konusunu görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Peki yeni taban maaşlar ne kadar olacak? Zam nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

AHaber
Giriş: 11.07.2024 06:54 Güncelleme: 11.07.2024 06:56
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Emeklinin taban maaşı değişiyor! 10.000 TL kök aylığa + 2.500 TL’lik ek zam: 8.000, 8.500, 9.200 TL alan SSK, Bağ-Kur’luya...

Emeklilerin gözü kulağı yapılacak ek zam açıklamasında. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren konuyla ilgili kulislerden dikkat çeken bilgiler gelmeye devam ediyor. En düşük emekli maaşı için özel bir çalışma yürütülüyor. Edinilen bilgiye göre, halihazırda 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşının 12 bin liraya çıkarılması planlanıyor. Merak edilenleri Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener yazdı. İşte emeklinin kök maaşına yapılması konuşulan zamma ilişkin tüm detaylar...

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Emeklinin taban maaşı değişiyor! 10.000 TL kök aylığa + 2.500 TL’lik ek zam: 8.000, 8.500, 9.200 TL alan SSK, Bağ-Kur’luya...

Emekli Maaşlarına Kritik Zirve!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarına yapılacak zammı görüşmek üzere bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geliyor.

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Emeklinin taban maaşı değişiyor! 10.000 TL kök aylığa + 2.500 TL’lik ek zam: 8.000, 8.500, 9.200 TL alan SSK, Bağ-Kur’luya...

Toplantının en önemli gündem maddesini ise milyonlarca emeklinin merakla beklediği taban aylık artışı oluşturuyor.

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Emeklinin taban maaşı değişiyor! 10.000 TL kök aylığa + 2.500 TL’lik ek zam: 8.000, 8.500, 9.200 TL alan SSK, Bağ-Kur’luya...

10 Bin Liranın Üzerine Nasıl Bir Zam Gelecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, emekli aylıklarına yapılacak farklı zam oranlarının yaratacağı etkiler kategorize edildi. Bakan Şimşek'in bu raporu toplantıda sunması bekleniyor.

Görüşmelerin ardından belirlenecek zam oranının yasama dönemi sona ermeden Meclis'ten geçirilmesi planlanıyor. Ancak toplantıda emeklilere seyyanen zam yapılmasının gündemde olmadığı da gelen bilgiler arasında.

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Emeklinin taban maaşı değişiyor! 10.000 TL kök aylığa + 2.500 TL’lik ek zam: 8.000, 8.500, 9.200 TL alan SSK, Bağ-Kur’luya...

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

AK Parti kulislerinden sızan bilgilere göre, mevcut durumda 10 bin lira olan en düşük emekli maaşının 12 bin liraya çıkarılması gündemde.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylığına Temmuz ayında yansıtılan %24.73'lük enflasyon zammının ardından gözler taban aylık ödemesinde yapılacak artışa çevrilmişti.