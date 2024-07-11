Emeklinin taban maaşı değişiyor! 10.000 TL kök aylığa + 2.500 TL'lik ek zam: 8.000, 8.500, 9.200 TL alan SSK, Bağ-Kur'luya...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 24.73 olarak belirlendi. Bu zam oranıyla birlikte, taban maaşı 10 bin TL'nin altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için AK Parti harekete geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş, emekli maaşlarına zam konusunu görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Peki yeni taban maaşlar ne kadar olacak? Zam nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

AHaber Giriş: 11.07.2024 06:54 Güncelleme: 11.07.2024 06:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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