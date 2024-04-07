HaberlerGaleriBayramda Çalışana İkili Maaş: Ek Kazanç Ne Kadar Olacak? 17.002, 20.000, 30.000 TL alana...
Bayramda Çalışana İkili Maaş: Ek Kazanç Ne Kadar Olacak? 17.002, 20.000, 30.000 TL alana...
Ramazan Bayramı tatili, kamu çalışanları için 1.5 günlük idari izinle birlikte 9 güne çıkarıldı. Özel sektörde de benzer bir tatil imkanı sunulmaktadır. Ancak, bayramda çalışanlar için özel bir hesaplama yapılmaktadır. Peki bayram mesaisi nasıl hesaplanır? 2024 Ramazan Bayramı mesai ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.04.2024 09:55Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 09:55