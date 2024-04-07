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Bayramda çalışanın mesai ücreti nasıl hesaplanır? Çift yevmiye avantajı | İşte örnek hesaplama

Ramazan Bayramı tatili kamu çalışanlarına verilen 1.5 günlük idari izinle 9 güne çıktı. Özel sektörde de 9 gün tatil imkanı var. Ancak bayramda çalışanlar için hesaplama farklı oluyor. Bayram günlerinde çift yevmiye ödeniyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.04.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 09:37
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Bayramda çalışanın mesai ücreti nasıl hesaplanır? Çift yevmiye avantajı | İşte örnek hesaplama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki Ramazan Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkartıldığını müjdeledi.

Buna göre "6 Nisan Cumartesi" başlayan tatil "15 Nisan Pazartesi"ne kadar devam edecek.

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Bayramda çalışanın mesai ücreti nasıl hesaplanır? Çift yevmiye avantajı | İşte örnek hesaplama

Arada yer alan 8 Nisan Pazartesi tam gün ve 9 Nisan Salı yarım gün tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak. İdari izinli sayılan dönemde ücret ve diğer haklarında herhangi bir eksilme de olmayacak.

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Bayramda çalışanın mesai ücreti nasıl hesaplanır? Çift yevmiye avantajı | İşte örnek hesaplama

HAKLAR TAM VERİLİYOR

Hükümetin aldığı bu karar maalesef özel sektör çalışanlarını ilgilendirmiyor. Çünkü alınan karar ile kamu çalışanları 'idari izinli' sayılıyor. Dolayısıyla alınan bu karar, 'resmi tatil' ibaresi taşımıyor.

Dolayısıyla 8 Nisan tam gün ve 9 Nisan yarım gün çalışma yapılacak.

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Bayramda çalışanın mesai ücreti nasıl hesaplanır? Çift yevmiye avantajı | İşte örnek hesaplama

Ancak özel sektörde de işveren isterse bu 1.5 günü ya da cumartesi çalışma varsa 3.5 günü idari izinle tatile ekleyebilir. Burada haklar tam verilecek.

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Bayramda çalışanın mesai ücreti nasıl hesaplanır? Çift yevmiye avantajı | İşte örnek hesaplama

Yine çalışanlar isterlerse yıllık ücretli izinlerinden kullanarak 9 güne tamamlayabilir veya telafi çalışması şeklinde izin 9 güne çıkartılarak sonraki dönemde fazla mesai yapılabilir.

İdari izin ya da ücretli izin veya telefi çalışması yapılsa da işçilerin maaşlarından kesinti yapılamıyor. Ayrıca idari izinde yıllık izinden de düşülemiyor.