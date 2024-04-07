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Bayramda çalışanın mesai ücreti nasıl hesaplanır? Çift yevmiye avantajı | İşte örnek hesaplama
Ramazan Bayramı tatili kamu çalışanlarına verilen 1.5 günlük idari izinle 9 güne çıktı. Özel sektörde de 9 güntatil imkanı var. Ancak bayramda çalışanlar için hesaplama farklı oluyor. Bayram günlerinde çift yevmiye ödeniyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları anlattı.
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Giriş Tarihi: 07.04.2024 09:37Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 09:37