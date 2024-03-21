21 Mart 2024, Perşembe
22-23-24 Mart ilanları az evvel geldi: TYP ile KPSS şartsız 8520 işçi alımı başladı! En az 17.002 TL maaş...
İŞKUR, Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde ülke genelinde toplamda 8520 yeni personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru süreci için belirlenen tarihler ve başvuru yöntemleri adaylara duyuruldu. Başvurular, 22, 23 ve 24 Mart 2024 tarihlerine kadar kabul edilecek. Bu alımlar, iş arayan bireylere istihdam fırsatı sunmanın yanı sıra topluma fayda sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine de katkı sağlayacak.
Giriş Tarihi: 21.03.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 09:25
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