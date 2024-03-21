21 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 22-23-24 Mart ilanları az evvel geldi: TYP ile KPSS şartsız 8520 işçi alımı başladı! En az 17.002 TL maaş...

22-23-24 Mart ilanları az evvel geldi: TYP ile KPSS şartsız 8520 işçi alımı başladı! En az 17.002 TL maaş...

İŞKUR, Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde ülke genelinde toplamda 8520 yeni personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru süreci için belirlenen tarihler ve başvuru yöntemleri adaylara duyuruldu. Başvurular, 22, 23 ve 24 Mart 2024 tarihlerine kadar kabul edilecek. Bu alımlar, iş arayan bireylere istihdam fırsatı sunmanın yanı sıra topluma fayda sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine de katkı sağlayacak.

Giriş Tarihi: 21.03.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 09:25
  • 1
  • 15
22-23-24 Mart ilanları az evvel geldi: TYP ile KPSS şartsız 8520 işçi alımı başlıyor! En az 17.002 TL maaş...

Uzun süredir beklenen İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) alımları sonunda başladı. Bu alımlar, farklı illerdeki il özel idaresi ve kaymakamlıklar bünyesinde gerçekleştirilecek. İŞKUR'un hayata geçirdiği TYP kapsamında, topluma fayda sağlayacak işlerde istihdam edilmek üzere personel alımları gerçekleştiriliyor. Bu programlar, hem iş arayan bireylere istihdam olanağı sunarken hem de toplumsal yarar sağlayacak projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu alımlar, işsizlikle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilirken, aynı zamanda yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının hizmet kalitesini artırmaya yönelik bir fırsat sunuyor.

  • 2
  • 15
22-23-24 Mart ilanları az evvel geldi: TYP ile KPSS şartsız 8520 işçi alımı başlıyor! En az 17.002 TL maaş...

İŞTE İL İL TYP ALIMLARI VE KONTENJANLARI TAM LİSTE

📌Kilis

425 Kişi Merkez - İş İlanı No: 319199

25 Kişi Polateli - İş İlanı No: 319200

25 Kişi Elbeyli - İş İlanı No: 319201

25 Kişi Musabeyli - İş İlanı No: 319131

  • 3
  • 15
22-23-24 Mart ilanları az evvel geldi: TYP ile KPSS şartsız 8520 işçi alımı başlıyor! En az 17.002 TL maaş...

📌Mersin

290 Kişi Akdeniz - İş İlanı No: 319114

265 Kişi Mezitli - İş İlanı No: 319115

270 Kişi Toroslar - İş İlanı No: 319116

225 Kişi Tarsus - İş İlanı No: 319117

20 Kişi Çamlıyayla - İş İlanı No: 319118

70 Kişi Anamur - İş İlanı No: 319119

225 Kişi Erdemli - İş İlanı No: 319120

240 Kişi Yenişehir - İş İlanı No: 319121

60 Kişi Aydıncık - İş İlanı No: 319122

35 Kişi Bozyazı - İş İlanı No: 319123

50 Kişi Gülnar - İş İlanı No: 319124

60 Kişi Mut - İş İlanı No: 319125

190 Kişi Silifke - İş İlanı No: 319126

  • 4
  • 15
22-23-24 Mart ilanları az evvel geldi: TYP ile KPSS şartsız 8520 işçi alımı başlıyor! En az 17.002 TL maaş...

📌Kastamonu

110 Kişi Merkez - İş İlanı No: 319128

100 Kişi Merkez - İş İlanı No: 319127

  • 5
  • 15
22-23-24 Mart ilanları az evvel geldi: TYP ile KPSS şartsız 8520 işçi alımı başlıyor! En az 17.002 TL maaş...

📌Batman

350 Kişi Sason - İş İlanı No: 319211

160 Kişi Hasankeyf - İş İlanı No: 319212

300 Kişi Gercüş - İş İlanı No: 319213

725 Kişi Merkez - İş İlanı No: 319143

315 Kişi Beşiri - İş İlanı No: 319144

400 Kişi Kozluk - İş İlanı No: 319145