22-23-24 Mart ilanları az evvel geldi: TYP ile KPSS şartsız 8520 işçi alımı başladı! En az 17.002 TL maaş...

Uzun süredir beklenen İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) alımları sonunda başladı. Bu alımlar, farklı illerdeki il özel idaresi ve kaymakamlıklar bünyesinde gerçekleştirilecek. İŞKUR'un hayata geçirdiği TYP kapsamında, topluma fayda sağlayacak işlerde istihdam edilmek üzere personel alımları gerçekleştiriliyor. Bu programlar, hem iş arayan bireylere istihdam olanağı sunarken hem de toplumsal yarar sağlayacak projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu alımlar, işsizlikle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilirken, aynı zamanda yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının hizmet kalitesini artırmaya yönelik bir fırsat sunuyor.