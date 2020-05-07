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Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi! 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Akbank 3 ay ertelemeli bayram kredisi veriyor. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala bayram kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başvuruların başladığını bildiren Akbank, kredilerin ilk taksitlerinin 3 aya kadar ertelenebileceğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Akbank'ın bayram kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar.Peki, Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi kimler alabilir? 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.05.2020 13:20Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 13:25