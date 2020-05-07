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Haberler Galeri Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi! 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi! 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank 3 ay ertelemeli bayram kredisi veriyor. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala bayram kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başvuruların başladığını bildiren Akbank, kredilerin ilk taksitlerinin 3 aya kadar ertelenebileceğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Akbank'ın bayram kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar.Peki, Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi kimler alabilir? 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 13:25
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Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi! 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank bayram kredisi başvuru nasıl yapılır? Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldı. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde en çok aranılanlar arasında bayram kredisi yer aldı. Akbank tarafından yapılan açıklamada, 0,99'dan başlayan faiz oranıyla 3 ay ertelemeli bayram kredisi başvurularının başladığı bildirildi. Peki, Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi kimler alabilir? 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

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Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi! 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?

AKBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular Akbank şubesi, 7/24 Akbank Mobil uygulaması, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.

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Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi! 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?

BAYRAM KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Akbank, yüzde 0,99'dan başlayan faizlerle "Ramazan Bayramına Özel İhtiyaç Kredisi" kampanyası başlattı.

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Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi! 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Akbank'tan ihtiyaç kredisi kullanacak Akbank müşterileri, kredilerinin ilk taksitlerini de 3 aya kadar erteleyebilecek.

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Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi! 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, şunları kaydetti: