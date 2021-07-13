Bayram ikramiyesi ve emekli maaşları ne zaman yatacak | Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildiren Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirtti.