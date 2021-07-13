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Bayram ikramiyesi ve emekli maaşları ne zaman yatacak | Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Temmuz ayı emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri bugün verilecek mi | Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayı maaşı ve Kurban Bayramı ikramiyelerinde. Başkan Erdoğan emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin birlikte verileceğini açıklmasının ardından, emeklinin heyecanlı bekleyişi başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihlerinde ödeneceğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 13.07.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 10:53
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Bayram ikramiyesi ve emekli maaşları ne zaman yatacak | Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıkları hesaplara yatırılmaya başladı.

Bu kapsamda, bugün itibarıyla SSK emeklilerinin hesaplarına Kurban Bayramı ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıkları yatırılmaya başlandı.

Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 16 Temmuz'da gerçekleşecek.

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların temmuz ayı farkı, temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri de 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.

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Bayram ikramiyesi ve emekli maaşları ne zaman yatacak | Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Emekli ikramiyeleri bu Kurban Bayramı'nda 1.100 TL olarak hesaplara aktarılacak. İşte, 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri hakkında bilgiler...

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.

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Bayram ikramiyesi ve emekli maaşları ne zaman yatacak | Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildiren Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirtti.

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Bayram ikramiyesi ve emekli maaşları ne zaman yatacak | Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceğini belirten Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Bayram ikramiyesi ve emekli maaşları ne zaman yatacak | Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle: