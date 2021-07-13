13 Temmuz 2021, Salı
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Bayram ikramiyesi ve emekli maaşları ne zaman yatacak | Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Temmuz ayı emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri bugün verilecek mi | Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayı maaşı ve Kurban Bayramı ikramiyelerinde. Başkan Erdoğan emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin birlikte verileceğini açıklmasının ardından, emeklinin heyecanlı bekleyişi başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihlerinde ödeneceğini bildirdi.
Giriş Tarihi: 13.07.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 10:53
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