12 Nisan 2022, Salı
"Bayram ikramiyesi 1.500 - 3.000 TL arasında olabilir" 14 milyon emeklinin yüzü gülecek! Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri...
Yaklaşık 14 milyon emekli geçtiğimiz yıl artırılan bayram ikramiyesi için gelecek açıklamaları bekliyor. Son dönemde bayram ikramiyesinde artış yaşanacağına yönelik çeşitli rakamlar gündeme geliyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konu hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor. Emekli ikramiyesinde artış için çeşitli formüller masada bulunuyor. Peki, kimler emekli ikramiyesi alacak? Emekli ikramiyesi 2022 yılında ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 12.04.2022 18:50
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