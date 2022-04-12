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Haberler Galeri "Bayram ikramiyesi 1.500 - 3.000 TL arasında olabilir" 14 milyon emeklinin yüzü gülecek! Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri...

"Bayram ikramiyesi 1.500 - 3.000 TL arasında olabilir" 14 milyon emeklinin yüzü gülecek! Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri...

Yaklaşık 14 milyon emekli geçtiğimiz yıl artırılan bayram ikramiyesi için gelecek açıklamaları bekliyor. Son dönemde bayram ikramiyesinde artış yaşanacağına yönelik çeşitli rakamlar gündeme geliyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konu hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor. Emekli ikramiyesinde artış için çeşitli formüller masada bulunuyor. Peki, kimler emekli ikramiyesi alacak? Emekli ikramiyesi 2022 yılında ne kadar, kaç TL olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2022 18:50
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Bayram ikramiyesi 1.500 - 3.000 TL arasında olabilir 14 milyon emeklinin yüzü gülecek! Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri...

Gözler Kabine Toplantısı'nda! Emeklilerin bayram ikramiyesi kaç lira olacak? Yeni emekliler bayram ikramiyesi alabilecek mi? soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi için gelecek son dakika açıklamalarına kitlenmiş durumda, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenecek ikramiye ödemelerinde artış yaşanacağı gündeme gelmişti. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konu hakkında açıklamalarda bulunacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

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Bayram ikramiyesi 1.500 - 3.000 TL arasında olabilir 14 milyon emeklinin yüzü gülecek! Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri...

*Kimler ikramiye ödemesini alabiliyor?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

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Bayram ikramiyesi 1.500 - 3.000 TL arasında olabilir 14 milyon emeklinin yüzü gülecek! Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri...

*İkramiye için başvuru gerekiyor mu?

Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.

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Bayram ikramiyesi 1.500 - 3.000 TL arasında olabilir 14 milyon emeklinin yüzü gülecek! Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri...

*Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.
Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.

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Bayram ikramiyesi 1.500 - 3.000 TL arasında olabilir 14 milyon emeklinin yüzü gülecek! Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri...

*Ne zaman ödenecek?

Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor. Ödemenin büyük ihtimalle 25-30 Nisan tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 1-8 Temmuz'da ödeneceği tahmin ediliyor.