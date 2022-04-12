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İstanbul Havalimanı dünyanın önde gelen devleriyle yarışıyor! Zorlu listeye girmeyi başardı

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından açıklanan 2021'nin "Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı" ve "Uluslararası Yolcu Trafiği" verilerine göre, İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiği alanında 26,5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu.

Giriş Tarihi: 12.04.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 15:47
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İstanbul Havalimanı dünyanın önde gelen devleriyle yarışıyor! Zorlu listeye girmeyi başardı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, ACI World tarafından 2021 yılı verilerine dayanılarak "Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı" listesi açıklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul Havalimanı dünyanın önde gelen devleriyle yarışıyor! Zorlu listeye girmeyi başardı

ABD'de bulunan Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı, 2021'de yolcu sayısı ile dünyanın en yoğun havalimanı konumunu yeniden kazandı. Havalimanı geçen yıl yüzde 76,4 oranındaki artışla 75,7 milyon yolcu ağırlamayı başardı.

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İstanbul Havalimanı dünyanın önde gelen devleriyle yarışıyor! Zorlu listeye girmeyi başardı

Listede 62,5 milyon yolcu ağırlayan Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı ikinci, 58,8 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Denver Uluslararası Havalimanı ise üçüncü sırada yer aldı.

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İstanbul Havalimanı dünyanın önde gelen devleriyle yarışıyor! Zorlu listeye girmeyi başardı

Geçen yılın en yoğun 10 havalimanından 8'i ABD'de, 2'si ise Çin'de yer aldı.

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İstanbul Havalimanı dünyanın önde gelen devleriyle yarışıyor! Zorlu listeye girmeyi başardı

İSTANBUL HAVALİMANI 4 BASAMAK YÜKSELDİ

Uluslararası yolcu trafiğinde ise 2021 yılındaki verilere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı 29,1 milyon yolcu ile birinci sırada yer alırken İGA İstanbul Havalimanı 26,5 milyon yolcuya hizmet sunarak ikinci oldu. Bu listede 2019 yılında 14. sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı, 2020'de listenin 6. sırasında bulunuyordu.