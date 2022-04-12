İstanbul Havalimanı dünyanın önde gelen devleriyle yarışıyor! Zorlu listeye girmeyi başardı

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından açıklanan 2021'nin "Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı" ve "Uluslararası Yolcu Trafiği" verilerine göre, İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiği alanında 26,5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu.

Giriş Tarihi: 12.04.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 15:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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