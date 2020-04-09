Bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL yardım var mı? Açık Kapı yardım başvurusu alınacak mı? Bakanlıktan açıklama!

Bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL bayram harçlığı ödenecek mi? Son günlerde emekli ve 1000 TL yardım alan vatandaşlar hariç vatandaşlar için 400 TL ve çocuklar için 100 TL bayram harçlığı verileceği iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından bayram harçlığı verilecek mi gibi sorular gündeme geldi. Başvuruların Açık Kapı üzerinden alınacağı konuşuluyordu. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL yardım var mı? Açık Kapı yardım başvurusu alınacak mı?

Giriş Tarihi: 09.04.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 14:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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