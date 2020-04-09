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Bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL yardım var mı? Açık Kapı yardım başvurusu alınacak mı? Bakanlıktan açıklama!

Bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL bayram harçlığı ödenecek mi? Son günlerde emekli ve 1000 TL yardım alan vatandaşlar hariç vatandaşlar için 400 TL ve çocuklar için 100 TL bayram harçlığı verileceği iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından bayram harçlığı verilecek mi gibi sorular gündeme geldi. Başvuruların Açık Kapı üzerinden alınacağı konuşuluyordu. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL yardım var mı? Açık Kapı yardım başvurusu alınacak mı?

Giriş Tarihi: 09.04.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 14:42
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Bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL yardım var mı? Açık Kapı yardım başvurusu alınacak mı? Bakanlıktan açıklama!

Bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL ve 100 TL bayram harçlığı var mı? Bilindiği üzere nisan ayında emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri yapıldı. Son günlerde sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, emekli ve 1000 TL yardım alanlar hariç geri kalan vatandaşlara 400 TL ve çocuklara 100 TL bayram harçlığı verileceği konuşuluyordu. Söz konusu yardım başvurularının Açık Kapı üzerinden alınacağı iddia edilmişti. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Peki, Bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL yardım var mı? Açık Kapı yardım başvurusu alınacak mı? İşte ayrıntılar...

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Bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL yardım var mı? Açık Kapı yardım başvurusu alınacak mı? Bakanlıktan açıklama!

AÇIK KAPI BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığı, "emekli ve 1000 Türk lirası yardım alanlar hariç, geri kalan vatandaşlara sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400, çocuklara 100 Türk lirası bayram harçlığı verileceği"ne ilişkin iddia ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL yardım var mı? Açık Kapı yardım başvurusu alınacak mı? Bakanlıktan açıklama!

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve iletişim platformlarından kasıtlı ve asılsız şekilde valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı birimleri aracılığıyla sosyal yardım dağıtıldığına dair paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

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Bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL yardım var mı? Açık Kapı yardım başvurusu alınacak mı? Bakanlıktan açıklama!

Söz konusu birimlerin, Bakanlık tarafından 2017'de kurulduğu ve bugün itibarıyla 81 il valiliği ile 161 ilçe kaymakamlığında faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

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Bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL yardım var mı? Açık Kapı yardım başvurusu alınacak mı? Bakanlıktan açıklama!

"Açık Kapı birimlerinin temel görevi, valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ve kaymakamlıklardaki bürolara doğrudan ya da dijital ortamda (web sitesi veya e-Devlet üzerinden) başvuru yapılabilen Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır.