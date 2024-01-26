26 Ocak 2024, Cuma
Baykar 205 farklı kadro için alımları başlattı! En az lise mezunu adayların başvurusunu kabul ediyor! Başvurular online yapılacak
Baykar en az lise mezunu adaylar arasından 205 farklı kadro için personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detayları resmi kariyer sayfası üzerinden paylaşan firma, devi bir alım için hazırlanıyor. İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları…
Giriş Tarihi: 26.01.2024 20:20
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