Baykar 205 farklı kadro için alımları başlattı! En az lise mezunu adayların başvurusunu kabul ediyor! Başvurular online yapılacak

Türkiye'de savunma ve havacılık alanında dönüşüm yaratacak bir ivmenin öncüsü haline gelen Baykar, en az lise mezunu 205 farklı pozisyon için personel alımı yaptığını açıkladı. 1986'dan bu yana Türkiye'nin teknolojik olarak bağımsızlaşması amacıyla yerli ve milli üretimden yana çalışan Baykar boş kadrolarını doldurabilmek için resmi kariyer sayfası üzerinden ilanları tek tek yayınladı. Başvuru sürecini başarı ile tamamlayan adaylar yüksek maaş ve iyi sosyal koşullar ile yeni görevine başlayacak. İşte Baykar'ın alım yapacağı kadrolar ve merak edilen diğer detaylar…