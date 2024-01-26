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Haberler Galeri Baykar 205 farklı kadro için alımları başlattı! En az lise mezunu adayların başvurusunu kabul ediyor! Başvurular online yapılacak

Baykar 205 farklı kadro için alımları başlattı! En az lise mezunu adayların başvurusunu kabul ediyor! Başvurular online yapılacak

Baykar en az lise mezunu adaylar arasından 205 farklı kadro için personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detayları resmi kariyer sayfası üzerinden paylaşan firma, devi bir alım için hazırlanıyor. İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları…

Giriş Tarihi: 26.01.2024 20:20
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Baykar 205 farklı kadro için alımları başlattı! En az lise mezunu adayların başvurusunu kabul ediyor! Başvurular online yapılacak

Türkiye'de savunma ve havacılık alanında dönüşüm yaratacak bir ivmenin öncüsü haline gelen Baykar, en az lise mezunu 205 farklı pozisyon için personel alımı yaptığını açıkladı. 1986'dan bu yana Türkiye'nin teknolojik olarak bağımsızlaşması amacıyla yerli ve milli üretimden yana çalışan Baykar boş kadrolarını doldurabilmek için resmi kariyer sayfası üzerinden ilanları tek tek yayınladı. Başvuru sürecini başarı ile tamamlayan adaylar yüksek maaş ve iyi sosyal koşullar ile yeni görevine başlayacak. İşte Baykar'ın alım yapacağı kadrolar ve merak edilen diğer detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Baykar 205 farklı kadro için alımları başlattı! En az lise mezunu adayların başvurusunu kabul ediyor! Başvurular online yapılacak

BAYKAR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Baykar personel alım ilanına başvuruda bulunabilmek için öncelikle Baykar Kariyer sayfası kariyer.baykartech.com/tr/basvuru/acik-pozisyonlar adresini ziyaret edin. Açık ilanlar bölümünde firmanın alım yapacağı tüm ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilanı bulun ve "başvur" ikonuna tıklayın.

Akabinde karşınıza çıkan sayfada "Hesap Oluştur" bölümüne girin. Kişisel bilgilerinizi doldurarak hesap oluşturun ve başvuru aşamasını tamamlayın.

BAYKAR PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR?

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Baykar 205 farklı kadro için alımları başlattı! En az lise mezunu adayların başvurusunu kabul ediyor! Başvurular online yapılacak

3B Kablaj Tasarım Mühendisi

3B Kablolama Teknik Ressam

Aerodinamik Tasarım Mühendisi (Yüzey Entegre Sistemleri Müh.)

Ağırlık ve Denge Mühendisi

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Baykar 205 farklı kadro için alımları başlattı! En az lise mezunu adayların başvurusunu kabul ediyor! Başvurular online yapılacak

Aksesuar Sistemler - Dişli Tasarım Mühendisi

Aksesuar Sistemler - Mekanik Tasarım Mühendisi

Aksesuar Sistemler – Test Mühendisi

Alt Yüklenici Üretim Takip Uzmanı

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Baykar 205 farklı kadro için alımları başlattı! En az lise mezunu adayların başvurusunu kabul ediyor! Başvurular online yapılacak

Analiz ve Simülasyon Mühendisi (İniş Takımları)

Ana Veri Personeli

Aviyonik Test Teknikeri

Aviyonik Üretim Mühendisi