SSK, Bağ-kur, EYT, Tarım emeklisine 2.500 TL zam farkı oluştu! 7.500 TL kök maaş alana 10.000 TL! 2000-2008 sonrası sigortalıya detaylar kesinleşti

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında artış gösteren emekli maaşları, milyonlarca emekli için önemli bir mesele teşkil ediyor. Bu yılın Ocak ayında, emekliler sadece yeni maaşlarını değil, aynı zamanda zam farklarını da alacaklar. Ancak emekli olmadan önce dikkate alınması gereken bir diğer önemli konu ise emekli kök maaşı hesabıdır. Emekli kök maaşı, emekli maaşının temelini oluşturan ve emeklilik hakkı elde eden bireyler için kritik bir faktördür. Bu noktada, emeklilik hazırlıkları yapan çalışanlar için 8 altın kural dikkate alınmalıdır.