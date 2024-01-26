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Haberler Galeri SSK, Bağ-kur, EYT, Tarım emeklisine 2.500 TL zam farkı oluştu! 7.500 TL kök maaş alana 10.000 TL! 2000-2008 sonrası sigortalıya detaylar kesinleşti

SSK, Bağ-kur, EYT, Tarım emeklisine 2.500 TL zam farkı oluştu! 7.500 TL kök maaş alana 10.000 TL! 2000-2008 sonrası sigortalıya detaylar kesinleşti

Meclis tarafından kabul edilen yeni yasa ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına önemli bir artış yapılmasına karar verildi. Bu önemli gelişmenin ardından, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte emeklilere yapılacak fark ödemeleri için geri sayım başladı. Emeklilerin alacakları zamlı maaş miktarı, önceki maaşlarına göre yüzde 49.25'lik artış ve 10 bin TL taban aylık dikkate alınarak hesaplanacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 09:43
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SSK, Bağ-kur, EYT, Tarım emeklisine 2.500 TL zam farkı oluştu! 7.500 TL kök maaş alana 10.000 TL! 2000-2008 sonrası sigortalıya detaylar kesinleşti

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında artış gösteren emekli maaşları, milyonlarca emekli için önemli bir mesele teşkil ediyor. Bu yılın Ocak ayında, emekliler sadece yeni maaşlarını değil, aynı zamanda zam farklarını da alacaklar. Ancak emekli olmadan önce dikkate alınması gereken bir diğer önemli konu ise emekli kök maaşı hesabıdır. Emekli kök maaşı, emekli maaşının temelini oluşturan ve emeklilik hakkı elde eden bireyler için kritik bir faktördür. Bu noktada, emeklilik hazırlıkları yapan çalışanlar için 8 altın kural dikkate alınmalıdır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağ-kur, EYT, Tarım emeklisine 2.500 TL zam farkı oluştu! 7.500 TL kök maaş alana 10.000 TL! 2000-2008 sonrası sigortalıya detaylar kesinleşti

Ocak ayı emekli ödemeleri, yüzde 37.57 oranında zamla devam ederken, ek zamların yasalaşması sonrasında Aralık ayı ödemelerine yüzde 49.25'lik bir artış eklenecek. Yeni zamlar, Ocak ayında yapılan ödemelerle kıyaslanarak, farklar emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.

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SSK, Bağ-kur, EYT, Tarım emeklisine 2.500 TL zam farkı oluştu! 7.500 TL kök maaş alana 10.000 TL! 2000-2008 sonrası sigortalıya detaylar kesinleşti

DÜŞÜK AYLIKLARA YÖNELİK ÖZEL DÜZENLEME

Ocak ayı maaş ödemeleri, düşük aylık alanlar için 7 bin 500 lira üzerinden yapılıyor. Yüzde 37.57'lik zam sonucunda aylığı 7 bin 500 liradan düşük olan emeklilere, bu tutar yatırılıyor. Ek olarak, 10 bin lira taban aylık düzenlemesi ile bu ay 7 bin 500 lira alan emeklilere, 2 bin 500 lira fark verilecek.

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SSK, Bağ-kur, EYT, Tarım emeklisine 2.500 TL zam farkı oluştu! 7.500 TL kök maaş alana 10.000 TL! 2000-2008 sonrası sigortalıya detaylar kesinleşti

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: ÜÇ DÖNEME GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Emekli maaş hesaplamaları, çalışılan döneme göre değişiklik gösteriyor. Bu dönemler şu şekilde sıralanabilir:

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SSK, Bağ-kur, EYT, Tarım emeklisine 2.500 TL zam farkı oluştu! 7.500 TL kök maaş alana 10.000 TL! 2000-2008 sonrası sigortalıya detaylar kesinleşti

Birinci Dönem: 9 Eylül 1999 öncesi çalışılan zamanlar.
İkinci Dönem: 9 Eylül 1999 ile 1 Ekim 2008 arasındaki dönem.
Üçüncü Dönem: 1 Ekim 2008'den sonra çalışılan zamanlar.

Emekli maaşı, ortalama aylık kazanç ve Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile hesaplanıyor.