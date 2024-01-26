HaberlerGaleriSSK, Bağ-kur, EYT, Tarım emeklisine 2.500 TL zam farkı oluştu! 7.500 TL kök maaş alana 10.000 TL! 2000-2008 sonrası sigortalıya detaylar kesinleşti
SSK, Bağ-kur, EYT, Tarım emeklisine 2.500 TL zam farkı oluştu! 7.500 TL kök maaş alana 10.000 TL! 2000-2008 sonrası sigortalıya detaylar kesinleşti
Meclis tarafından kabul edilen yeni yasa ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına önemli bir artış yapılmasına karar verildi. Bu önemli gelişmenin ardından, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte emeklilere yapılacak fark ödemeleri için geri sayım başladı. Emeklilerin alacakları zamlı maaş miktarı, önceki maaşlarına göre yüzde 49.25'lik artış ve 10 bin TL taban aylık dikkate alınarak hesaplanacak.
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Giriş Tarihi: 26.01.2024 09:43Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 09:43