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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 3600 ek gösterge için müjdeli haber geldi! 2020 Polis, hemşire, öğretmen 3600 ek gösterge zammı ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge için müjdeli haber geldi! 2020 Polis, hemşire, öğretmen 3600 ek gösterge zammı ne zaman çıkacak? Son dakika.. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca memurun heyecanla beklediği 3600 ek gösterge için müjdeli haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Ek gösterge ile polis, din görevlisi, hemşire ve öğretmenlerin maaşlarında artış görülecek. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge için tarih belli oldu mu? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 23.11.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 12:14
3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kamuda çalışan milyonlarca memurun aylık maaşları ek göstergelere göre belirleniyor. Unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergede yeni gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Polis, din görevlisi, hemşire, öğretmen 3600 ek gösterge zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 3600 ek göstergeye ilişkin müjde verdi. Elvan, "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu. Sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde çaba sarf ediyorlar" dedi.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.
EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?
3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.
Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.