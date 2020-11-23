3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kamuda çalışan milyonlarca memurun aylık maaşları ek göstergelere göre belirleniyor. Unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergede yeni gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Polis, din görevlisi, hemşire, öğretmen 3600 ek gösterge zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...