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Haberler Galeri ASGARİ ÜCRET ZAMMI NETLEŞTİ! Asgari ücrette %30 artış, evli bekar için yeni hesap! Net-Brüt 1,2,3,4 çocuklu, çocuksuzlar için tablo...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NETLEŞTİ! Asgari ücrette %30 artış, evli bekar için yeni hesap! Net-Brüt 1,2,3,4 çocuklu, çocuksuzlar için tablo...

Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. Başkan Erdoğan, 2022 yılı Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere ara zam miktarını duyurdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret için zam oranını tamamlamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bulunduğu açıklamalarda Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında artış yapıldığını duyurdu. Peki, yeni asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayında asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2022 18:35 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 18:35
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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NETLEŞTİ! Asgari ücrette %30 artış, evli bekar için yeni hesap! Net-Brüt 1,2,3,4 çocuklu, çocuksuzlar için tablo...

Başkan Erdoğan, Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret rakamını duyurdu. Milyonlarca çalışan ve işverenin yakından takip ettiği asgari ücret zam oranı son dakika olarak duyuruldu. 7 milyon çalışanı ilgilendiren gelişme sonrasında ince hesaplamalar yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde asgari ücrete ilişkin açıklamalarının detaylarını haberimizde derledik. Peki, yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NETLEŞTİ! Asgari ücrette %30 artış, evli bekar için yeni hesap! Net-Brüt 1,2,3,4 çocuklu, çocuksuzlar için tablo...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde asgari ücret zammı açıklamasını yaptı. Erdoğan, işçiyi enflasyona ezdirmeme sözünün tutulduğunu, işverenin de mağdur edilmediğini söyledi.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NETLEŞTİ! Asgari ücrette %30 artış, evli bekar için yeni hesap! Net-Brüt 1,2,3,4 çocuklu, çocuksuzlar için tablo...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI açıklaması şöyle:

Aziz milletim, asgari ücret komisyonumuzun kıymetli üyeleri, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği gibi Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı yeni bir programı uygulamaktadır. Başarıyla yürütürken önce salgın ardından savaşın bozduğu dengeler sebebiyle yeni durumla karşı karşıya geldik. Kurdaki ve enflasyondaki yükselişle yaşadık. Enflasyon sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Ekonomik işleyişe ve insanların hayatlarına olan etkisi aynıdır. Bu anlayışla her gelişmeyi takip ederken, asıl dikkatimizi ve önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik, veriyoruz.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NETLEŞTİ! Asgari ücrette %30 artış, evli bekar için yeni hesap! Net-Brüt 1,2,3,4 çocuklu, çocuksuzlar için tablo...

Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları asla görmezden gelmedik. Çalışanlar başta olmak üzere her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek pek çok tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. İstihdamın 30.5 milyona yaklaşması bu çabalarımızın ürünüdür.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NETLEŞTİ! Asgari ücrette %30 artış, evli bekar için yeni hesap! Net-Brüt 1,2,3,4 çocuklu, çocuksuzlar için tablo...

Yıl başında hem asgari ücrette hem memur ve emekli maaşlarında ciddi artışlar yapmıştık. Emekçilerimizin ücretlerinde yüzde 50 gibi tarihi artışı gerçekleştirmiştik. Artışın tamamını işverenin üstüne de yıkmadık. Aralık ve ocak aylarının enflasyonda yol açtığı kamburun artışların yetersiz kalmasına sebep olduğunu tespit ettik. Kamu çalışanları ve tüm emekli maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı zaten yapılacak.