ASGARİ ÜCRET ZAMMI NETLEŞTİ! Asgari ücrette %30 artış, evli bekar için yeni hesap! Net-Brüt 1,2,3,4 çocuklu, çocuksuzlar için tablo...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI açıklaması şöyle:

Aziz milletim, asgari ücret komisyonumuzun kıymetli üyeleri, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği gibi Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı yeni bir programı uygulamaktadır. Başarıyla yürütürken önce salgın ardından savaşın bozduğu dengeler sebebiyle yeni durumla karşı karşıya geldik. Kurdaki ve enflasyondaki yükselişle yaşadık. Enflasyon sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Ekonomik işleyişe ve insanların hayatlarına olan etkisi aynıdır. Bu anlayışla her gelişmeyi takip ederken, asıl dikkatimizi ve önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik, veriyoruz.