HaberlerGaleriASGARİ ÜCRET ZAMMI NETLEŞTİ! Asgari ücrette %30 artış, evli bekar için yeni hesap! Net-Brüt 1,2,3,4 çocuklu, çocuksuzlar için tablo...
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NETLEŞTİ! Asgari ücrette %30 artış, evli bekar için yeni hesap! Net-Brüt 1,2,3,4 çocuklu, çocuksuzlar için tablo...
Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. Başkan Erdoğan, 2022 yılı Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere ara zam miktarını duyurdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret için zam oranını tamamlamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bulunduğu açıklamalarda Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında artış yapıldığını duyurdu. Peki, yeni asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayında asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?