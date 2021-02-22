Başvurun paranız anında hesapta! Halkbank'tan cepleri rahatlatacak kampanya! İşte kredi faiz oranı ve şartlar

Koronavirüs pandemisi döneminde maddi açıdan sıkıntı yaşayan vatandaşlar, bankaların sağladığı kredi kampanyaları ile rahat nefes aldı. Düşük faizli kampanyaların sona ermesinin ardından bankalar faizlerini yükseltti. Bu gelişmelerin ardından acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar güncel kampanyaları yakından takip etmeye başladı. Halkbank ise müşterilerini mutlu edecek kampanyayı duyurdu. Hızlı Kredi başlığı altında yayımlanan ihtiyaç kredisine en az 1.000 TL, en fazla 50.000 TL tutarında başvuru yapılabiliyor.

Giriş Tarihi: 22.02.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 10:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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