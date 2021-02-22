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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurun paranız anında hesapta! Halkbank'tan cepleri rahatlatacak kampanya! İşte kredi faiz oranı ve şartlar Başvurun paranız anında hesapta! Halkbank'tan cepleri rahatlatacak kampanya! İşte kredi faiz oranı ve şartlar Koronavirüs pandemisi döneminde maddi açıdan sıkıntı yaşayan vatandaşlar, bankaların sağladığı kredi kampanyaları ile rahat nefes aldı. Düşük faizli kampanyaların sona ermesinin ardından bankalar faizlerini yükseltti. Bu gelişmelerin ardından acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar güncel kampanyaları yakından takip etmeye başladı. Halkbank ise müşterilerini mutlu edecek kampanyayı duyurdu. Hızlı Kredi başlığı altında yayımlanan ihtiyaç kredisine en az 1.000 TL, en fazla 50.000 TL tutarında başvuru yapılabiliyor. Giriş Tarihi: 22.02.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 10:50
Başvuru yapanın para anında hesabına geçiyor! Halkbank Hızlı Kredi ile vatandaşı rahatlatacak kampanyayı duyurdu. En az 1.000 TL, en fazla 50.000 TL'ye kadar 36 ay vade seçeneği ile Hızlı Kredi'ye başvuru yapmak oldukça kolay. Onay gelmesi halinde kredi anında kullanılabiliyor ve hemen hesaba geçiyor. Halkbank Hızlı Kredi hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR HALKBANK HIZLI KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, Halkbank Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şube ve Dialog üzerinden üye olarak gerçekleştiriliyor. Üye olmayanların Halkbank.com.tr üzerinden ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirler.
SMS ile başvururken; aralarında boşluk bırakıp "KREDI, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" yazarak 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.
KREDİ BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN... HALKBANK HIZLI KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Kredi politikaları çerçevesinde başvurunuz aynı gün içerisinde değerlendiriliyor. Onaylanan başvurunuzu Halkbank Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şube ve Dialog'tan şubeye gitmeden kullanabilirsiniz. Üstelik kredi başvurularınızı ve kullanımlarınızı 7 gün 24 saat yapabilirsiniz.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
50.000 TL kredinizi aylık 1936,53 TL taksit tutarı ile 36 ay vade ve 262,50 TL tahsis ücreti ödeyerek, %1,60 faiz oranı ile alabilirsiniz.
HALKBANK HIZLI KREDİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
En az 1.000 TL, en fazla 50.000 TL tutarında kredi başvurusu yapabilirsiniz.