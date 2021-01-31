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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İspanya'da tadına baktı Mersin'e getirdi! Bir sezonda kazandığı para şaşırttı! Paraya para demiyor... İspanya'da tadına baktı Mersin'e getirdi! Bir sezonda kazandığı para şaşırttı! Paraya para demiyor...
Mersin'de gemide çalışan 57 yaşındaki Hidayet Coşkun 15 yıl önce İspanya'nın Endülüs bölgesine gitti. Yaptığı ziyarette papaya meyvesinin tadına bakan Coşkun, meyveyi çok beğendi. Papayaya, Avustralya'da "papaw" ya da "pawpaw", Brezilya'da "mamao" adları verilmektedir. Çalı ya da ağaç görünümündeki papaya, güneş ve suyu sevmesi yönüyle Kamkat ve Durian gibi Tropikal iklimin ağacıdır.
Giriş Tarihi: 31.01.2021 22:50
Mersin'de gemide çalışan Hidayet Coşkun (57), 15 yıl önce İspanya'da tadına baktığı papaya meyvesini, emekli olunca bahçesine kurduğu serada yetiştirmeye başladı. Coşkun'un kazancı duyanları şaşırttı. Hidayet Coşkun, emekli olduktan sonra üretimini geliştirerek ağaç sayısını 100'e çıkarttı. 100 ağaçtan ortalama 10 bin meyve alan Coşkun'un bir sezonda kazandığı para dudak uçuklattı. .
GALERİ DEVAM EDİYOR
Papaya üretimini geliştirerek üretimini artırmayı hedefleyen Coşkun, "Gemicilik yaptığım zamanlar yurt dışında bu meyveyi gördüm. Tadını beğendim, köyüme katkı olsun diye tohumunu getirerek bahçemde deneme amaçlı ektim. Diktiğim ağaçtan güzel bir randıman alınca ağaç sayısını çoğalttım. Şu an 100 ağacım var ama bunu 5 bin fideye kadar çıkartıp yaymayı düşünüyorum. " dedi.
Tanesini 8 liradan sattığını belirten Coşkun "Bir ağaçtan ilk sezon 50 meyve alıyorum, yılda toplam 100- 120 meyve veriyor. Papayayı hem meyve olarak hem de sebze olarak kullanıyoruz" sözlerini ekledi.
Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz de C vitamini bakımından zengin olan meyvenin Avrupa ülkelerinde yoğun talep gördüğünü söyledi. Papayanın ülkemize yeni giren bir alternatif ürün olduğunu belirten Gürbüz, "Papayanın Anavatanı Güney Amerika ve Uzakdoğu. Soğuğu sevmeyen bir meyve. Ağacı 6 ayda meyve verecek olgunluğa erişiyor." şeklinde ifade etti.
Birçok ülkeden talep olduğu belirten Coşkun "Avrupa ülkeleri tarafından tercih ediliyor. Papaya, karaciğer kanserine karşı etkili bir meyvedir. Potasyum ve kalsiyum yönünden zengindir. " dedi.