Başvurular çığ gibi büyüyor! TOKİ 100 bin konut projesine 4 ilçe daha eklendi! TOKİ evleri nerelerde yapılacak?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesine ilgi çığ gibi büyüyor. TOKİ'nin yeni projesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdelemişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise başvuru tarihini açıklamıştı. Başvurular 15 Aralık'ta başlarken, 2 haftadır ilgi artarak devam ediyor. Başvurular milyonu aşarken, projeye yeni ilçeler de eklendi. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar, evlerin fiyatları, başvuru ücretleri, şartları ve projelerin yapılacağı ilçeleri yoğun şekilde araştırılıyor. 81 ilde yapılacak 100 bin konut projesinde aslan payı İstanbul, İzmir ve Ankara'nın oldu. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi nerelerde yapılacak? TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar? TOKİ konutları başvuru şartları neler? TOKİ evleri satılabilir mi? TOKİ evleri kiraya verilebilir mi? TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları ve projenin detayları...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 15:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





