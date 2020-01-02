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Başvurular çığ gibi büyüyor! TOKİ 100 bin konut projesine 4 ilçe daha eklendi! TOKİ evleri nerelerde yapılacak?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesine ilgi çığ gibi büyüyor. TOKİ'nin yeni projesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdelemişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise başvuru tarihini açıklamıştı. Başvurular 15 Aralık'ta başlarken, 2 haftadır ilgi artarak devam ediyor. Başvurular milyonu aşarken, projeye yeni ilçeler de eklendi. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar, evlerin fiyatları, başvuru ücretleri, şartları ve projelerin yapılacağı ilçeleri yoğun şekilde araştırılıyor. 81 ilde yapılacak 100 bin konut projesinde aslan payı İstanbul, İzmir ve Ankara'nın oldu. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi nerelerde yapılacak? TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar? TOKİ konutları başvuru şartları neler? TOKİ evleri satılabilir mi? TOKİ evleri kiraya verilebilir mi? TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları ve projenin detayları...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 15:37
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Başvurular çığ gibi büyüyor! TOKİ 100 bin konut projesine 4 ilçe daha eklendi! TOKİ evleri nerelerde yapılacak?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesine ilgi her geçen dakika artıyor. 81 ilde yapılacak olan 100 bin sosyal konutta en büyük ilgi İstanbul'daki konutlara gösteriliyor. 81 ilde de nüfusa göre büyük ilgi gören TOKİ 100 bin sosyal konut projesine 4 ilçe daha eklendi. Yeni eklenen ilçeler ve projelerin tamamının yapılacağı yerler merak ediliyor. Ayrıca ev fiyatları ve başvuru ücretleri de merak konusu. Peki, TOKİ evleri nerelerde yapılacak? TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları neler? TOKİ evleri 2+1, 3+1 fiyatları ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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Başvurular çığ gibi büyüyor! TOKİ 100 bin konut projesine 4 ilçe daha eklendi! TOKİ evleri nerelerde yapılacak?

BAŞVURULARA İLGİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

2020'de yapılacak 100 bin TOKİ konutları için başvuru rekoru kırıldı. İstanbul'da toplam başvuru sayısı 178 bin 311 kişiye ulaştı. En çok başvuru 67 bin 464 kişi ile Arnavutköy'de oldu. Başakşehir projesine 58 bin 178, Tuzla projesine ise 50 bin 669 kişi başvurdu.

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Başvurular çığ gibi büyüyor! TOKİ 100 bin konut projesine 4 ilçe daha eklendi! TOKİ evleri nerelerde yapılacak?

Dördüncü sırada ise Gaziantep yer aldı. Gaziantep Şahinbey TOKİ projelerine 26 bin 163 kişi başvurdu. Bu şehirleri sırası ile Kayseri, Bursa, İzmir ve Aksaray takip etti.

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Başvurular çığ gibi büyüyor! TOKİ 100 bin konut projesine 4 ilçe daha eklendi! TOKİ evleri nerelerde yapılacak?

4 İLÇE DAHA EKLENDİ

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay'ın, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 81 ilinde 100 bin sosyal konut projesinde girişimleri sonucu Eskişehir'in dış ilçelerin sayısının arttığını, projeye Sarıcakaya, Günyüzü, İnönü ve Çifteler ilçelerinin de dahil edildiğini açıkladı.

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Başvurular çığ gibi büyüyor! TOKİ 100 bin konut projesine 4 ilçe daha eklendi! TOKİ evleri nerelerde yapılacak?

Prof. Dr. Günay, yaptığı açıklamada, "Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı planlayan bu projeye vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi var. Diğer ilçelerimizdeki ihtiyaç durumunu Belediye Başkanlarımız tarafıma iletti. Kendileri ile kullanılabilecek alan ve altyapı konusunda istişarelerde bulunduk. Dosyayı hazırlayıp TOKİ Başkanlığı'na ilettim. Bu kapsamda Beylikova ilçemize 200, Sarıcakaya, Çifteler ve İnönü ilçelerimizde 100'er ve Günyüzü ilçemizi de 50 konut kontenjanı verildi. Söz konusu ilçeler için sistem bugün itibariyle açılmıştır. Hemşerilerimiz işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir" diye belirtti.