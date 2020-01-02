Bugün başladı! Sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar! SGK, SSK, GSS, Bağkur prim borcu sorgulama
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından prim borcu olanlara tanınan süre 31 Aralık mesai bitimiyle sona erdi. Prim borcunu ödemeyenler bugün itibarıyla sağlık hakkından yararlanamayacak. Borcunu yapılandıran ve yapılandırmaya sadık kalanlar ise sağlık hakkından yararlanmaya devam edecek. 29 Mart 2019'da sona eren süre Cumhurbaşkanlığı kararı ile 31 Aralık 2019'a kadar uzatılmıştı. Verilen ek sürede yapılandırma yapan veya ödemesini tamamlayanların sayısı artarken, işlem yapmayanlar da bulunuyor. Peki, SGK, SSK, GSS, Bağkur prim borcu sorgulama nasıl yapılır? Hangi hastanelerde tedavi görebilirler? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.01.2020 14:57Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 15:03