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Bugün başladı! Sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar! SGK, SSK, GSS, Bağkur prim borcu sorgulama

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından prim borcu olanlara tanınan süre 31 Aralık mesai bitimiyle sona erdi. Prim borcunu ödemeyenler bugün itibarıyla sağlık hakkından yararlanamayacak. Borcunu yapılandıran ve yapılandırmaya sadık kalanlar ise sağlık hakkından yararlanmaya devam edecek. 29 Mart 2019'da sona eren süre Cumhurbaşkanlığı kararı ile 31 Aralık 2019'a kadar uzatılmıştı. Verilen ek sürede yapılandırma yapan veya ödemesini tamamlayanların sayısı artarken, işlem yapmayanlar da bulunuyor. Peki, SGK, SSK, GSS, Bağkur prim borcu sorgulama nasıl yapılır? Hangi hastanelerde tedavi görebilirler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 15:03
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Bugün başladı! Sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar! SGK, SSK, GSS, Bağkur prim borcu sorgulama

SGK prim borcu ödemesi yapmayanlar sağlık hakkından yararlanamayacak. 29 Mart 2019'da sona eren süre Cumhurbaşkanlığı'nca uzatılarak borcu olanlara kolaylık sağlanmıştı. Son uzatma 31 Aralık 2019'da sona erdi. Bu süre zarfında yapılandırmaya gitmeyen veya borcunu ödemeyenler 1 Ocak 2020 itibarıyla sağlık güvencesini kaybetti. İşte tüm detaylar...

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Bugün başladı! Sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar! SGK, SSK, GSS, Bağkur prim borcu sorgulama

Kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) BAĞ-KUR veya genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu bulunanlar sağlık hizmetinden yararlanamaz. Ancak, bu kişilerin mağdur olmamaları için bir süredir geçici düzenlemelerle sağlık hizmetinden yararlanma hakkı tanınıyor.

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Bugün başladı! Sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar! SGK, SSK, GSS, Bağkur prim borcu sorgulama

En son 29 Mart 2019 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, prim borcu bulunanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı. Yeni bir karar alınmadığı veya kanun değişikliği yapılmadığı takdirde, prim borcu bulunan BAĞ-KUR'lular ile herhangi bir işte çalışmayıp GSS primine tabi olanlar, prim borçları varsa yeni yıldan itibaren sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar.

Prim borcunu yapılandırmış ve taksitini düzenli olarak ödeyenler ise sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecekler.

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Bugün başladı! Sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar! SGK, SSK, GSS, Bağkur prim borcu sorgulama

ÖZEL HASTANELERDEN HİZMET ALAMAZLAR

SGK'ya prim borcu bulunanlar sadece Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait hastaneler ile devlet üniversitelerine ait hastanelerden tedavi hizmeti alabiliyorlar. Özel hastaneler ile vakıf üniversitesi hastanelerinden hizmet alamazlar.

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Bugün başladı! Sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar! SGK, SSK, GSS, Bağkur prim borcu sorgulama

Kamuoyunda bir süredir, vergi ve prim borçları için yine af beklentisi oluşmaya başladı. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, en son Plan Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde, 2020-2022 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı (YEP) döneminde bir yapılandırma yasası çıkmayacağını vurguladı.