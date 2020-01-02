Bugün başladı! Sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar! SGK, SSK, GSS, Bağkur prim borcu sorgulama

En son 29 Mart 2019 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, prim borcu bulunanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı. Yeni bir karar alınmadığı veya kanun değişikliği yapılmadığı takdirde, prim borcu bulunan BAĞ-KUR'lular ile herhangi bir işte çalışmayıp GSS primine tabi olanlar, prim borçları varsa yeni yıldan itibaren sağlık hizmetinden yararlanamayacaklar.

Prim borcunu yapılandırmış ve taksitini düzenli olarak ödeyenler ise sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecekler.