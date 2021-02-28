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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvuru yapmak yeterli! Zamlı ve karşılıksız para yardımı! Birçok kişi bilmiyor... Başvuru yapmak yeterli! Zamlı ve karşılıksız para yardımı! Birçok kişi bilmiyor...
Başvuru yapmak yeterli! Zamlı ve karşılıksız para yardımı. Sosyal devlet anlayışı gereğince ihtiyacı olan vatandaşlara destek ödemeleri sağlanıyor. Yaşlıya, engelliye, anneye, kız çocuklarına ödeniyor. Yardım ödeneğinden haberi olmayan ve destekten yararlanmayanlar ise 5 yıl içinde geriye dönük ödeme hakkı da bulunuyor. İşte devlet tarafından ihtiyacı olanlara sağlanan sosyal yardım ödemeleri...
Giriş Tarihi: 28.02.2021 17:16
Yaşlı, engelli bakım, yetime, hastaya ve yeni doğum yapan birçok kişiye sosyal yardım ödemesi alabiliyor. Devlet tarafından sağlanan ve unutulan destekleri almayan vatandaşlar için 5 yıl içinde geriye dönük ödeme hakkı da bulunuyor. Sosyal yardımlardan haberi olmayan insanlar ise başvuru şartlarını merak ediyor. Özellikle pandemi döneminde devlet tarafından sağlanan sosyal yardım ödemeleri yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal destek programları kapsamında her yıl milyonlarca liralık karşılıksız ödeme yapıyor. 2021 yılı için bu sosyal yardımlarda ödenen miktarlar artırıldı. Rapor paraları, emzirme yardımları, tıbbi malzeme, ilaç, yolluk parası ve cenaze yardımı gibi isimlar altında verilen karşılıksız desteklerle, dezavantajlı konumda olan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve pandemi sürecinin etkilerinin hafifletilmesi amaçlanıyor.
TEDAVIDE YOL MASRAFI Sağlık için yol ve gündelik ödemesi sigortalının kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ve çocuklara PTT aracılığıyla yapılıyor. Bunun için kişinin tıbbi (organ nakli, kontrolü, kanser tedavisi, meslek hastalıkları, acil gibi haller) ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyor. Başvuru SGK il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor. Ödemede 'karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulanacak taban ücret tarifesi'nde yer alan ücretler dikkate alınıyor. 232 LIRA SÜT PARASI Analık sigortası kapsamında 4A ve kapsamında çalışan kadınlar ile eşi doğum yapan bu kapsamdaki erkeklerin eşine emzirme ödeneği veriliyor. Geçen yıl 202 lira olan emzirme ödeneği bu yıl 232 lira oldu. Ödeme bir kereye mahsus veriliyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkur'lu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin bulunması yeterli. 536 BİN KİŞİYE BAKIM ÖDEMESİ Engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara ve akrabaya 1.657 lira ödeme yapılıyor. Geçen yıl bu ödeme 1.544 liraydı. 2020 yılında 536 bin vatandaşa toplam 9.4 milyar lira ödeme yapıldı. Bu destek için başvuru Aile Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine yapılıyor.