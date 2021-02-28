Başvuru yapmak yeterli! Zamlı ve karşılıksız para yardımı! Birçok kişi bilmiyor...

232 LIRA SÜT PARASI



Analık sigortası kapsamında 4A ve kapsamında çalışan kadınlar ile eşi doğum yapan bu kapsamdaki erkeklerin eşine emzirme ödeneği veriliyor. Geçen yıl 202 lira olan emzirme ödeneği bu yıl 232 lira oldu. Ödeme bir kereye mahsus veriliyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkur'lu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin bulunması yeterli.