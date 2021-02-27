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27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca emekliye yeni zam! %25 artış beklentisi! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2.000 TL... Milyonlarca emekliye yeni zam! %25 artış beklentisi! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2.000 TL... Emeklilerin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yılın ilk ikramiyesi için geri sayım başlarken, gözler ikramiyelerde artış olup olmayacağına çevrildi. Emekli kesimine rahat nefes aldıran bayram ikramiyelerinin hangi tarihte verileceği belli oldu. İkramiye ödeme tarihi ve zam ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bayram ikramiyesinde %25 artış olacak mı? SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 27.02.2021 12:22 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 12:23
Milyolarca SSK, Bağ- Kur ve memur emeklileri bayram ikramiyesi almaya hazırlanıyor. Emeklilerin kendileri gibi, dul ve yetimleri de ikramiye alabiliyor. Üç aylara girmemiz ile birlikte gözler ilk ikramiyenin ödeneceği tarihe çevrildi. Emekli vatandaşlar Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda net olarak maaşına bakılmaksızın 1000 TL bayram ikramiyesi alacaklar. Bu ikramiyelerde artış yapılacağı da gündeme gelen konulardan biri. Peki, SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aldıkları bayram ikramiyesine %25 oranında zam yapılacağı iddia edildi. Eğer bu talep gerçekleşirse, emeklilere ödenecek ikramiye tutarı 1.000 liradan 1.250 liraya çıkacak. Böylelikle emekliler her yıl 2.500 TL ikramiye almış olacak. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
2021 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasına denk geliyor. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesi, 12-19 Temmuz arasında bekleniyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.
YENİLER DE ALACAK
Bayram ikramiyelerinden yeni emekliler de yararlanacak. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.
2021 OCAK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.