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Başvuru yapan anında alıyor! Çalışmayanlara 2.840 TL olarak ödeniyor! 30 gün içerisinde başvuru...

Yüz binleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Başvuru kabul edilenlere her ay ödeme yapılıyor. 30 gün içerisinde başvuruda bulunanlar hak kazanırken, 2.840 TL'ye yakın ödeme alıyor. Ancak ödemeden yararlanmak için başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Diğer yandan mesleki eğitim programlarına katılanlara aylık olarak bir maaş da ödeniyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, işten ayrılanlar için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 15:52
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Başvuru yapan anında alıyor! Çalışmayanlara 2.840 TL olarak ödeniyor! 30 gün içerisinde başvuru...

Başvuru yapan anında alıyor. Çalışmayanlara 2.840 TL olarak ödeniyor. 30 gün içerisinde başvuru yapmak gerekiyor. İşten kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar 2 bin 840 lirayı bulan işsizlik ödeneği alabiliyor. Bunun yanında mesleki eğitim programlarına katılanlara aylık olarak bir maaş da ödeniyor. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren gelişme hakkında detaylar belli oldu. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvuru yapan anında alıyor! Çalışmayanlara 2.840 TL olarak ödeniyor! 30 gün içerisinde başvuru...

İşten kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar 2 bin 840 lirayı bulan işsizlik ödeneği alabiliyor. Mesleki eğitim programlarına katılanlara aylık olarak bir maaş da ödeniyor.

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Başvuru yapan anında alıyor! Çalışmayanlara 2.840 TL olarak ödeniyor! 30 gün içerisinde başvuru...

Devlet, farklı nedenlerle işinden olan sigortalıların işlerini kaybetmelerinden dolayı uğradıkları gelir kaybını bir süre ve belirli bir ölçüde karşılıyor. Buna 'işsizlik maaşı' deniyor. İşsizlik maaşının en düşük tutarı 1.420 lira, en yüksek de 2 bin 840 lira. Yani bu yıl içinde işsiz kalan bir çalışanın, 10 ayda alacağı para maksimum 28 bin 400 lira olacak. 6 ay en düşükten maaş alanın eline ise toplamda 8 bin 520 lira geçecek.

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Başvuru yapan anında alıyor! Çalışmayanlara 2.840 TL olarak ödeniyor! 30 gün içerisinde başvuru...

10 AY BOYUNCA ÖDEME

Adına en az 600 gün prim ödenene 6 ay, 900 gün prim ödenene 8 ay, 1080 gün prim ödenene 10 ay işsizlik maaşı bağlanıyor. Kısa çalışmada ve ücretsiz izinde geçen süreler, işsizlik maaşından düşülmüyor. İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra 30 gün içinde İşkur'a başvurmak şart. 'iskur.gov.tr' adresi ile e-Devlet üzerinden veya İşkur'a elden başvurulabilir.

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Başvuru yapan anında alıyor! Çalışmayanlara 2.840 TL olarak ödeniyor! 30 gün içerisinde başvuru...

İŞ GARANTİLİ ÜCRETSİZ KURS

Devlet işsizlere 2 bin 840 lira maaşın yanı sıra Türkiye'nin her ilinde İşkur aracılığıyla uygulamalı ücretsiz mesleki eğitim programları ve iş garantili kurs imkanı da sunuyor. Üstelik günlük harçlık da ödeniyor. Kadınların kendisine ve çocukları için verilen katkılar da var. İşte sağlanan 8 destek hakkında her şey: