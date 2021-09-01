01 Eylül 2021, Çarşamba
Başvuru yapan anında alıyor! Çalışmayanlara 2.840 TL olarak ödeniyor! 30 gün içerisinde başvuru...
Yüz binleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Başvuru kabul edilenlere her ay ödeme yapılıyor. 30 gün içerisinde başvuruda bulunanlar hak kazanırken, 2.840 TL'ye yakın ödeme alıyor. Ancak ödemeden yararlanmak için başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Diğer yandan mesleki eğitim programlarına katılanlara aylık olarak bir maaş da ödeniyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, işten ayrılanlar için son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 01.09.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 15:52
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