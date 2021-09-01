Başvuru yapan anında alıyor! Çalışmayanlara 2.840 TL olarak ödeniyor! 30 gün içerisinde başvuru...

Devlet, farklı nedenlerle işinden olan sigortalıların işlerini kaybetmelerinden dolayı uğradıkları gelir kaybını bir süre ve belirli bir ölçüde karşılıyor. Buna 'işsizlik maaşı' deniyor. İşsizlik maaşının en düşük tutarı 1.420 lira, en yüksek de 2 bin 840 lira. Yani bu yıl içinde işsiz kalan bir çalışanın, 10 ayda alacağı para maksimum 28 bin 400 lira olacak. 6 ay en düşükten maaş alanın eline ise toplamda 8 bin 520 lira geçecek.