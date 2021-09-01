HaberlerGaleriVe son dakika belli oldu! Kredi çekecek emekliler dikkat! Maaşların tamamı kesiliyor, haciz ise...
Ve son dakika belli oldu! Kredi çekecek emekliler dikkat! Maaşların tamamı kesiliyor, haciz ise...
Kredi çeken ve kredi çekmeye hazırlanan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Kredi çekiminde imza atmadan önce sözleşme maddelerinin dikkatli okunması gerekiyor. Emeklilik maaşlarının kesilmesi gibi mağduriyetlerin yaratılmaması için kredi çekimi yapacaklara uyarıda bulunuldu. İmza attığı belgelerin detaylarını bilmeyenler kesinti sonrasında şaşkınlık yaşıyor. Maaşlara haciz konulması için kredi çekecek kişinin izni bulunması gerekiyor. İşte, konuyla ilgili detaylar haberimizde...