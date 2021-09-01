Ve son dakika belli oldu! Kredi çekecek emekliler dikkat! Maaşların tamamı kesiliyor, haciz ise...

İTİRAZLAR YARGIDAN DÖNÜYOR



Öte yandan emekliler maaşlarını gelir gösterip bankaların kendilerine tanıdığı krediyi son kuruşuna kadar kullanmak istiyor. Böyle bir durumda sözleşmeyle birlikte muvafakatnameyi de imzalamış oluyor. Sayfalarca tutan sözleşmenin maddeleri okunmadan atılan imzalar daha sonra olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Yani taksitlere karşılık emekli maaşının tamamına bloke konulabiliyor. Buna karşı itiraz da maalesef yargıdan dönüyor. Bu konuda örnekler de artmaya başladı.