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Haberler Galeri Ve son dakika belli oldu! Kredi çekecek emekliler dikkat! Maaşların tamamı kesiliyor, haciz ise...

Ve son dakika belli oldu! Kredi çekecek emekliler dikkat! Maaşların tamamı kesiliyor, haciz ise...

Kredi çeken ve kredi çekmeye hazırlanan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Kredi çekiminde imza atmadan önce sözleşme maddelerinin dikkatli okunması gerekiyor. Emeklilik maaşlarının kesilmesi gibi mağduriyetlerin yaratılmaması için kredi çekimi yapacaklara uyarıda bulunuldu. İmza attığı belgelerin detaylarını bilmeyenler kesinti sonrasında şaşkınlık yaşıyor. Maaşlara haciz konulması için kredi çekecek kişinin izni bulunması gerekiyor. İşte, konuyla ilgili detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2021 14:25
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Ve son dakika belli oldu! Kredi çekecek emekliler dikkat! Maaşların tamamı kesiliyor, haciz ise...

Ve son dakika belli oldu. Kredi çekecek emekliler dikkat. Maaşların tamamı kesiliyor, haciz ise kişinin iznine bağlı kalıyor. Kredi çekmek isteyenler imzaladıkları belgeleri dikkatli okumaları gerekiyor. İmza attığı belgelerde nedeniyle oluşacak sıkıntılar arasında maaşın kesilmesi yer alıyor. Maaşlara haciz konulması için iznin olması gerekiyor. Bankadaki sözleşme maddelerinin okunmaması ve buna karşın imzalanması durumunda da itirazlar geçersiz oluyor. İşte, emeklileri ilgilendiren haberin detayları...

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Ve son dakika belli oldu! Kredi çekecek emekliler dikkat! Maaşların tamamı kesiliyor, haciz ise...

MAAŞ KESİNTİSİ...

Çoğu emekli, kredi ve kart borcunu ödeyemeyince maaşındaki kesinti ve bloke işlemler sonrasında şok yaşıyor. Normal şartlarda yasaya göre; 'memur emeklileri dışındaki' emeklilerin yani SSK, Bağkur emeklilerinin, dul ve yetimlerinin maaşına, üçüncü kişilere (banka gibi) olan borcu nedeniyle bloke konulabilmesi için borçlu emeklinin izninin, rızasının (muvafakatinin) olması gerekiyor.

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Ve son dakika belli oldu! Kredi çekecek emekliler dikkat! Maaşların tamamı kesiliyor, haciz ise...

SADECE SGK VE NAFAKA İÇİN

Bir başka ifadeyle emeklinin izni olmadan maaşa haciz konulamıyor. Haciz yasağının üç istisnası var. Nafaka borçları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacakları ve borçlunun muvafakati. SGK ve nafaka için de maaşın en fazla yüzde 25'i hacze konu oluyor.

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Ve son dakika belli oldu! Kredi çekecek emekliler dikkat! Maaşların tamamı kesiliyor, haciz ise...

Yani emekli, dul ve yetimin maaşı, SGK alacakları ve nafaka dışında kişinin muvafakatı olmadan dondurulamıyor. Bu çerçevede maaşa haciz konulamayacağı yani kurumların keyfi uygulamalara girişemeyeceği net. Rıza olmadan haciz varsa buna anında itiraz edip o haczi durdurmak mümkün.

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Ve son dakika belli oldu! Kredi çekecek emekliler dikkat! Maaşların tamamı kesiliyor, haciz ise...

İTİRAZLAR YARGIDAN DÖNÜYOR

Öte yandan emekliler maaşlarını gelir gösterip bankaların kendilerine tanıdığı krediyi son kuruşuna kadar kullanmak istiyor. Böyle bir durumda sözleşmeyle birlikte muvafakatnameyi de imzalamış oluyor. Sayfalarca tutan sözleşmenin maddeleri okunmadan atılan imzalar daha sonra olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Yani taksitlere karşılık emekli maaşının tamamına bloke konulabiliyor. Buna karşı itiraz da maalesef yargıdan dönüyor. Bu konuda örnekler de artmaya başladı.