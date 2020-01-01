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Sigaraya zam geldi mi? 2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, 1 Ocak güncel sigara fiyat listesi!

2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam geldi mi? 1 Ocak güncel sigara fiyat listesi sorgulanıyor. 2020 sigara fiyatları hakkında sigara kullanan vatandaşlar yoğun araştırma yapıyor. Genellikle yeni yılda sigara fiyatlarının zamlandığı biliniyor. Bu nedenle her yılbaşından sonra sigara fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sosyal medyada sigaraya zam iddiaları ortaya atılmış ve bazı sigara markalarının 30 TL'yi aşacağı iddia edilmişti. Peki, sigaraya zam geldi mi? 2020 sigara fiyatları ne kadar? İşte, 1 Ocak 2020 itibariyle güncel sigara fiyat listesi…

Giriş Tarihi: 01.01.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 14:59
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Sigaraya zam geldi mi? 2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, 1 Ocak güncel sigara fiyat listesi!

2020'de sigaraya zam geldi mi? 2020 sigara fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor. Sigara fiyatları ne kadar sorusu gündemde yer alıyor. 1 Ocak güncel sigara fiyat listesi sigara tiryakileri tarafından sorgulanıyor. Sosyal medyada çıkan zamlı sigara listeleri iddiası sonrası vatandaşlar sigaraya zam geldi mi sorusuna yanıt arıyor. 2020 sigara fiyatları hakkında bilgi almak isteyen kişiler 1 Ocak 2020 sigara fiyat listesi sorguluyor. Özellikle yılbaşından sonra genellikle sigara fiyatlarına zam gelmesi nedeniyle 2020'de sigaraya zam geldi mi sorusu gündemde. İşte, 2020 sigara fiyatları!

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Sigaraya zam geldi mi? 2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, 1 Ocak güncel sigara fiyat listesi!

ZAM GELECEĞİ İDDİA EDİLEN SİGARALAR HANGİLERİ?

Sosyal medyada bazı sigara fiyatlarının zamlanacağı iddia ediliyor. Sigara fiyatlarının aşağıdaki gibi olacağı belirtiliyor. Ancak henüz bu iddia kesinlik kazanmadı:

Marlboro: 30,00 TL

Murattı: 25,00 TL

Parliament: 32,00 TL

L&M: 23,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,00 TL

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Sigaraya zam geldi mi? 2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, 1 Ocak güncel sigara fiyat listesi!

2020'DE SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Yeni yılda sigara fiyatlarına henüz zam gelmedi. Sigara fiyatları zamlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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Sigaraya zam geldi mi? 2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, 1 Ocak güncel sigara fiyat listesi!

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

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Sigaraya zam geldi mi? 2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, 1 Ocak güncel sigara fiyat listesi!

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL