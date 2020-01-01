Sigaraya zam geldi mi? 2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, 1 Ocak güncel sigara fiyat listesi!

2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam geldi mi? 1 Ocak güncel sigara fiyat listesi sorgulanıyor. 2020 sigara fiyatları hakkında sigara kullanan vatandaşlar yoğun araştırma yapıyor. Genellikle yeni yılda sigara fiyatlarının zamlandığı biliniyor. Bu nedenle her yılbaşından sonra sigara fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sosyal medyada sigaraya zam iddiaları ortaya atılmış ve bazı sigara markalarının 30 TL'yi aşacağı iddia edilmişti. Peki, sigaraya zam geldi mi? 2020 sigara fiyatları ne kadar? İşte, 1 Ocak 2020 itibariyle güncel sigara fiyat listesi…