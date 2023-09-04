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Haberler Galeri Dilekçesini verene 7.323 TL ödenecek! e-Devlet'ten başvuranın hesabına yatıyor! Maaşlar 2024 Ocak ayında...

Dilekçesini verene 7.323 TL ödenecek! e-Devlet'ten başvuranın hesabına yatıyor! Maaşlar 2024 Ocak ayında...

"Dul ve yetim maaşı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Temmuz ara zamla birlikte dul ve yetim maaşları da güncellenmişti. Şimdi ise Ocak ayında gelecek zamlar merak konusu oldu. Toplu sözleşme zammının belirlenmesiyle birlikte, 2024 yılında dul ve yetim aylıkları da yeni oranlarla güncellenecek. İşte, dul ve yetim maaşı e-Devlet başvuru ekranı ve şartları...

Giriş Tarihi: 04.09.2023 22:37 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 22:43
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Dilekçesini verene 7.323 TL ödenecek! e-Devlet’ten başvuranın hesabına yatıyor! Maaşlar 2024 Ocak ayında...

2024 yılında dul ve yetim aylığına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme sonuçlarına bağlı olarak şekilleniyor. Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan zam oranı, dul ve yetim aylığına da yansıyacak. Henüz bu ödemelerden yararlanmayanlar başvuru şartlarını ve Ocak ayında yapılacak zammı sorgulamaya başladı. İşte, dul ve yetim maaşı hakkında merak edilenler...

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Dilekçesini verene 7.323 TL ödenecek! e-Devlet’ten başvuranın hesabına yatıyor! Maaşlar 2024 Ocak ayında...

2023 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR?

SGK, 4/A ve 4/B kapsamında gelir ve aylıkların alt sınırını belirledi ve bunu da bir yazı ile duyurdu. Aynı yazıda ölen sigortalıların hak sahiplerinin Temmuz 2023'teki maaş artış oranlarına da detaylı yer verdi. Buna göre temmuz ayından aralık sonuna kadar maaşlar yüzde 25 oranında artırılacak.

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Dilekçesini verene 7.323 TL ödenecek! e-Devlet’ten başvuranın hesabına yatıyor! Maaşlar 2024 Ocak ayında...

Tabloda, dul ve yetim aylığı alanların, aylığın oranına göre en düşük alacakları tutarlar yer alıyor. Dikkat edilmesi gereken, emekli maaşının bağlandığı ve sigortalının vefat ettiği tarihe göre hak sahiplerinin, yani dul yetimlerin alacağı ölüm aylığı tutarı da değişiyor.

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Dilekçesini verene 7.323 TL ödenecek! e-Devlet’ten başvuranın hesabına yatıyor! Maaşlar 2024 Ocak ayında...

Taban aylıklarda en düşük alınacak maaş belirlenen dört tarihe göre farklılık gösteriyor.

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Dilekçesini verene 7.323 TL ödenecek! e-Devlet’ten başvuranın hesabına yatıyor! Maaşlar 2024 Ocak ayında...

Buna göre en düşük ölüm aylığı bu yılın ocak ayında 5 bin 858 liradan, 7 bin 323 liraya çıktı. Tabi, hisse oranına göre alınacak ölüm aylığı da değişiyor.

DUL VE YETİM MAAŞI BAŞVURU EKRANI!