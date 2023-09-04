Dilekçesini verene 7.323 TL ödenecek! e-Devlet’ten başvuranın hesabına yatıyor! Maaşlar 2024 Ocak ayında...

2023 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR?

SGK, 4/A ve 4/B kapsamında gelir ve aylıkların alt sınırını belirledi ve bunu da bir yazı ile duyurdu. Aynı yazıda ölen sigortalıların hak sahiplerinin Temmuz 2023'teki maaş artış oranlarına da detaylı yer verdi. Buna göre temmuz ayından aralık sonuna kadar maaşlar yüzde 25 oranında artırılacak.