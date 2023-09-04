04 Eylül 2023, Pazartesi
Dilekçesini verene 7.323 TL ödenecek! e-Devlet'ten başvuranın hesabına yatıyor! Maaşlar 2024 Ocak ayında...
"Dul ve yetim maaşı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Temmuz ara zamla birlikte dul ve yetim maaşları da güncellenmişti. Şimdi ise Ocak ayında gelecek zamlar merak konusu oldu. Toplu sözleşme zammının belirlenmesiyle birlikte, 2024 yılında dul ve yetim aylıkları da yeni oranlarla güncellenecek. İşte, dul ve yetim maaşı e-Devlet başvuru ekranı ve şartları...
Giriş Tarihi: 04.09.2023 22:37 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023 22:43
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