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Haberler Galeri 5000 TL emekli ikramiyesi sorgulama ekranı: 11-12-13-14 Kasım'da hesaplara geçecek! Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi tahsis numarasına göre SGK, SSK, Bağkur ödeme günleri...

5000 TL emekli ikramiyesi sorgulama ekranı: 11-12-13-14 Kasım'da hesaplara geçecek! Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi tahsis numarasına göre SGK, SSK, Bağkur ödeme günleri...

Emeklilere son dakika müjdesi! Ödemeler yatmaya başladı. SGK tarafından verilen 5000 TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Dul maaşı ve yetim maaşı alanlar da bu düzenlemeden faydalanabilecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B ve 4C) emeklilerini ilgilendiren bu ödemeler, tahsis numaralarına göre belirlenen günlerde yapılacak. İşte, 5 bin TL emekli ikramiyesi sorgulama ekranı ve ödeme günleri...

Giriş Tarihi: 11.11.2023 09:25
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5000 TL emekli ikramiyesi sorgulama ekranı: 11-12-13-14 Kasım’da hesaplara geçecek! Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi tahsis numarasına göre SGK, SSK, Bağkur ödeme günleri...

SGK tarafından verilecek olan 5000 TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri netlik kazandı. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ödeme tarihleri...

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5000 TL emekli ikramiyesi sorgulama ekranı: 11-12-13-14 Kasım’da hesaplara geçecek! Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi tahsis numarasına göre SGK, SSK, Bağkur ödeme günleri...

SGK 5000 TL emekli ikramiyesi için ödeme tarihlerini belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 12 milyonu aşkın çalışmayan emeklinin merakla beklediği Cumhuriyet ikramiyesi ödeme tarihlerini açıkladı.

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5000 TL emekli ikramiyesi sorgulama ekranı: 11-12-13-14 Kasım’da hesaplara geçecek! Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi tahsis numarasına göre SGK, SSK, Bağkur ödeme günleri...

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ!

Cumhuriyetin 100. yılına özel çalışan emekliler hariç olmak üzere emekli ikramiyesi ödemesi için takvim açıklandı. SGK'nın emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi bugün başlıyor.

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5000 TL emekli ikramiyesi sorgulama ekranı: 11-12-13-14 Kasım’da hesaplara geçecek! Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi tahsis numarasına göre SGK, SSK, Bağkur ödeme günleri...

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı Cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağ-Kur ise 14 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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5000 TL emekli ikramiyesi sorgulama ekranı: 11-12-13-14 Kasım’da hesaplara geçecek! Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi tahsis numarasına göre SGK, SSK, Bağkur ödeme günleri...

Emekli ikramiyesi ödemesi SSK kapsamında aylık alanlardan;

➡Aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım,
➡Aylık ödeme günü 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım,
➡Aylık ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım,

Emekli ikramiyesi ödemesi Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 14 Kasım'da yapılacak.