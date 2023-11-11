5000 TL emekli ikramiyesi sorgulama ekranı: 11-12-13-14 Kasım'da hesaplara geçecek! Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi tahsis numarasına göre SGK, SSK, Bağkur ödeme günleri...

Emeklilere son dakika müjdesi! Ödemeler yatmaya başladı. SGK tarafından verilen 5000 TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Dul maaşı ve yetim maaşı alanlar da bu düzenlemeden faydalanabilecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B ve 4C) emeklilerini ilgilendiren bu ödemeler, tahsis numaralarına göre belirlenen günlerde yapılacak. İşte, 5 bin TL emekli ikramiyesi sorgulama ekranı ve ödeme günleri...