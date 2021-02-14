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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurarak paranızı alabilirsiniz! 15 ilde hayata geçti! 84 ay vade ile 150.000 TL kredi başvurusu... Başvurarak paranızı alabilirsiniz! 15 ilde hayata geçti! 84 ay vade ile 150.000 TL kredi başvurusu...
84 ay vade ile 150.000 TL kredi başvurusu; Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından sosyal yardımlar hız kesmeden sürüyor. Küçükbaş hayvancılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, Ülkedeki küçükbaş hayvan varlığının artırılması, yerli ve yerel koyun ırklarıyla bölgesel kalkınmanın sağlanması ve atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılmasıdır. Destekten yararlanmak için başvuru şartları belirlendi. ahaber.com.tr olarak tüm detayları haberimizde derledik. İşte, kampanyadan yararlanma şartları...
Giriş Tarihi: 14.02.2021 22:11
Başvurarak paranızı alabilirsiniz! 15 ilde hayata geçti! 84 ay vade ile 150.000 TL kredi başvurusu için detayları araştırmalar sürüyor. Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var adı verilen proje ile binlerce kişiye faizsiz 84 ay vade ile 150 bin TL faizsiz kredi verileceği bildirildi. Projenin amacı ise; küçükbaş hayvancılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, Ülkedeki küçükbaş hayvan varlığının artırılması, yerli ve yerel koyun ırklarıyla bölgesel kalkınmanın sağlanması ve atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılmasıdır. Büyük ilgi gören kampanyadan binlerce vatandaş yararlandı. Başvuru yapmak isteyenler ise belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR KÖYDE YAŞAMAK İÇİN BİR SÜRÜ NEDENİM VAR BAŞVURUSU NEREDEN NASIL YAPILIR?
Köyde yaşamak isteyenleri teşvik etmek amacı ile başlatılan kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin başvuruları 81 il genelinde bulunan Tarım Müdürlükleri şubeleri üzerinden kabul edilecek.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Söz konusu projeye başvuru yapmak için İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.
PROJE İÇERİĞİ
Söz konusu projenin içeriği hakkında şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."
KİMLERE 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK? 84 ay vadeli verilecek 150 bin TL faizsiz kredi için aranan başvuru şartları şu şekilde:
- Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması,
- Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olması,
- İlk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacak olanlar Proje kapsamında değerlendirmeye alınmaz. İşletme devir alarak başvurmaları halinde de başvuruları kabul edilmez.