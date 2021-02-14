Başvurarak paranızı alabilirsiniz! 15 ilde hayata geçti! 84 ay vade ile 150.000 TL kredi başvurusu için detayları araştırmalar sürüyor. Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var adı verilen proje ile binlerce kişiye faizsiz 84 ay vade ile 150 bin TL faizsiz kredi verileceği bildirildi. Projenin amacı ise; küçükbaş hayvancılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, Ülkedeki küçükbaş hayvan varlığının artırılması, yerli ve yerel koyun ırklarıyla bölgesel kalkınmanın sağlanması ve atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılmasıdır. Büyük ilgi gören kampanyadan binlerce vatandaş yararlandı. Başvuru yapmak isteyenler ise belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...