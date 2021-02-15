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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 15 Şubat mazot gübre destek ödemeleri yattı mı? 2021 mazot ve gübre destek paraları ne zaman verilecek? 15 Şubat mazot gübre destek ödemeleri yattı mı? 2021 mazot ve gübre destek paraları ne zaman verilecek?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. 2021 Şubat ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde, bu destekten faydalanan vatandaşlar ödemelerin tarihini merak ediyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 15 Şubat mazot gübre destek ödemeleri yattı mı? 2021 mazot ve gübre destek paraları ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 15.02.2021 15:23 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 15:23
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ve üreticilere verilen destek ödemelerinden biri olan mazot ve gübre desteği için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçen sene mazot ve gübre desteği kapsamında 27.213 üreticiye 48 milyon lira ödenmişti. Yeni yıl ile birlikte gözler bu seneki ödemelere çevrildi. 15 Şubat mazot gübre destek ödemeleri yattı mı? 2021 mazot ve gübre destek paraları ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemelerinin bu seneki takvimi araştırılıyor. Ancak 2021 yılında mazot ve gübre desteği ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı henüz açıklanmadı. Bir önceki sene ödemeler mart-nisan ayları içerisinde gerçekleştirilmişti. Buna göre, 2021 destek ödemelerinin de aynı tarihlerde başlaması tahmin ediliyor.
DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.
Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.
Bu şartlar;
Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.
Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.