Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ve üreticilere verilen destek ödemelerinden biri olan mazot ve gübre desteği için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçen sene mazot ve gübre desteği kapsamında 27.213 üreticiye 48 milyon lira ödenmişti. Yeni yıl ile birlikte gözler bu seneki ödemelere çevrildi. 15 Şubat mazot gübre destek ödemeleri yattı mı? 2021 mazot ve gübre destek paraları ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...