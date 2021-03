Emekli maaşı için son dakika gelişme! Bunu yapanlar dikkat! Maaşlar faizi ile geri alınıyor...

Emekli maaşları ile ilgili önemli bir karara imza atıldı. Alınan karara göre ödenen maaş faizi ile birlikte geri alınabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),bankalarda yığılma olmaması için emekli aylıklarını belli periyotlarda ödüyor. Emekli Sandığı mensuplarının (4/1-c) aylığı her ayın 1 ila 5'inde; SSK'lıların (4/1-a) aylıkları her ayın 17 ila 26'sında; BAĞ-KUR'luların (4/1-b) aylıkları da her ayın 25 ila 28'inde ödeniyor. SSK ve BAĞ-KUR'luların ödeme günleri emeklilik tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor.