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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekli maaşı için son dakika gelişme! Bunu yapanlar dikkat! Maaşlar faizi ile geri alınıyor... Emekli maaşı için son dakika gelişme! Bunu yapanlar dikkat! Maaşlar faizi ile geri alınıyor...
Danıştay'dan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren flaş açıklama geldi. Emekli aylığını aldıktan sonra vefat eden vatandaşların maaşları iade edip etmeyeceği sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Emekli Sandığı'nda aylıklar üçer aylık dönemler halinde ödendiği için, memur emeklilerinin hak sahipleri geçmişteki uygulama farklılıklarından dolayı daha fazla tereddüt yaşıyorlar. Konuyla ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 18.03.2021 19:13
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Emekli aylının hesabına yatmasının ardından vefat eden kişinin hak sahipleri maaşı iade etmek zorunda olup olmadığı merak ediliyor. Emekli Sandığı'nda aylıklar üçer aylık dönemler halinde ödendiği için, memur emeklilerinin hak sahipleri geçmişteki uygulama farklılıklarından dolayı daha fazla tereddüt yaşıyorlar. İşte, konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli maaşları ile ilgili önemli bir karara imza atıldı. Alınan karara göre ödenen maaş faizi ile birlikte geri alınabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),bankalarda yığılma olmaması için emekli aylıklarını belli periyotlarda ödüyor. Emekli Sandığı mensuplarının (4/1-c) aylığı her ayın 1 ila 5'inde; SSK'lıların (4/1-a) aylıkları her ayın 17 ila 26'sında; BAĞ-KUR'luların (4/1-b) aylıkları da her ayın 25 ila 28'inde ödeniyor. SSK ve BAĞ-KUR'luların ödeme günleri emeklilik tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor.
Emekli aylıkları her ay peşin olarak ödeniyor. 4/1-a (SSK) ve 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamındaki gelir ve aylıklarda ödeme günü cumartesiye rastlayanlara cuma günü; pazara rastlayanlara da pazartesi günü ödeme yapılıyor. 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamındakilere ise hafta sonuna da denk gelse, gününde emekli aylığı ödeniyor.
24 Mart'ta ödenen emekli aylığı, 24 Mart ile 23 Nisan tarihleri arasındaki döneme ilişkin yapılan peşin ödemeyi kapsıyor. SSK ve BAĞ – KUR'lularda emekli aylığı ödemeleri aylık olarak gerçekleştiriliyor. 24 Mart'ta emekli aylığını alan kişi 25 Mart'ta hayatını kaybetse bile peşin ödenen aylık geri istenmez.
Emekli Sandığı'nda uygulama geçmişte farklıydı. Emekli Sandığı Kanunu'nda, peşin veya avans olarak ödenen aylıkların ölüm halinde istenemeyeceğine dair hüküm olmasına karşın Emekli Sandığı Yönetim Kurulu'nun 2001 yılında aldığı karar uyarınca, üçer aylık dönemler halinde emekli aylığı alan kişinin ölümü halinde, ölümün meydana geldiği ayın aylığı alınmıyor ancak sonraki ay ve aylara ait ödemeler geri alınıyordu.