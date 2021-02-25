4 yıl önce buldu köşeyi döndü! Şimdi paraya para demiyor! Daha 15 yaşında...

4 yıl önce buldu köşeyi döndü! Şimdi paraya para demiyor. Şimdi 20 yaşında olan Benjamin Kickz, bundan 4 yıl önce bulduğu fikirle zengin oldu. Şimdi paraya para demeyen gencin bu yoldaki en büyük destekçisi de ünlü şarkıcı DJ Khaled oldu. DJ Khaled sayesinde herkes tarafından tanınmaya başlayan Benjamin kısa süre sonra Drake, Travis Scott gibi ünlülerin de hayatına girdi. İşte aklına gelen fikirle zengin olan Benjamin'in başarı dolu hikayesi..