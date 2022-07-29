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Haberler Galeri Aile Destek paraları yattı mı? 2022 Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? Başvurana 5.400 TL - 7.200 TL verilecek

Aile Destek paraları yattı mı? 2022 Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? Başvurana 5.400 TL - 7.200 TL verilecek

Aile Destek paraları yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde sosyal yardım programları kapsamındaki Aile Destek Programı ödemeleri için detaylar belli oldu. 12 ay sürecek destek ödemelerinde kişi başı 5.400 TL - 7.200 TL arasında ödeme yapılacak. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından vatandaşlar ödeme takvimini araştırmaya başladı. Peki, Aile Destek paraları yattı mı? 2022 Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 16:25
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Aile Destek paraları yattı mı? 2022 Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? Başvurana 5.400 TL - 7.200 TL verilecek

Aile Destek paraları yattı mı? Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, 12 ay süreyle ödenecek maddi yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. Daha önce hiç sosyal yardım almamış vatandaşların da faydalanabileceğini Aile Destek Programı'nda ödemeler başladı. Peki, Aile Destek paraları yattı mı? 2022 Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile Destek paraları yattı mı? 2022 Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? Başvurana 5.400 TL - 7.200 TL verilecek

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile Destek Programı'na başvuru yapan vatandaşlardan hak kazananların ilk ödemeleri 29 Temmuz Cuma günü yani bugün başladı. Ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.

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Aile Destek paraları yattı mı? 2022 Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? Başvurana 5.400 TL - 7.200 TL verilecek

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacak.

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Aile Destek paraları yattı mı? 2022 Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? Başvurana 5.400 TL - 7.200 TL verilecek

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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Aile Destek paraları yattı mı? 2022 Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? Başvurana 5.400 TL - 7.200 TL verilecek

Başvuran kişinin;

* Türk vatandaşı olmaması,
* Mavi Kart sahibi olması,
* Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
* 18 yaşından küçük olması,
* Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacak.