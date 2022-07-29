29 Temmuz 2022, Cuma
Aile Destek paraları yattı mı? 2022 Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? Başvurana 5.400 TL - 7.200 TL verilecek
Aile Destek paraları yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde sosyal yardım programları kapsamındaki Aile Destek Programı ödemeleri için detaylar belli oldu. 12 ay sürecek destek ödemelerinde kişi başı 5.400 TL - 7.200 TL arasında ödeme yapılacak. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından vatandaşlar ödeme takvimini araştırmaya başladı. Peki, Aile Destek paraları yattı mı? 2022 Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 29.07.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 16:25
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12