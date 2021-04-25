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Başvurana PTT üzerinden verilecek! Tek seferde 600 TL ödeme yapılıyor! İşte aranan başvuru şartları...
Devlet tarafından ihtiyacı olanlara yardım ödemeleri sürüyor. Başvuruları olumlu sonuçlanan vatandaşlar PTT üzerinden ödemelerini alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor. Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde başvurular kabul ediliyor. Doğum yardımı, gereksini olan vatandaşlara yapılan ödemelerden biridir.
Giriş Tarihi: 25.04.2021 19:35
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