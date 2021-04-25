Başvurana PTT üzerinden verilecek! Tek seferde 600 TL ödeme yapılıyor! İşte aranan başvuru şartları...

Başvurana PTT üzerinden verilecek! Tek seferde 600 TL ödeme yapılıyor! Doğum yardımı için başvuru şartları hemen hemen her gün araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok alanda destek ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Doğum yardımı da bu ödemeler arasında bulunuyor. Doğum yardımı için başvurular belirlenen tarihler arasında kabul ediliyor. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor. İşte, doğum yardımı için başvuru şartları nelerdir? Doğum yardımına kimler başvurubilir?