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Haberler Galeri Başvurana PTT üzerinden verilecek! Tek seferde 600 TL ödeme yapılıyor! İşte aranan başvuru şartları...

Başvurana PTT üzerinden verilecek! Tek seferde 600 TL ödeme yapılıyor! İşte aranan başvuru şartları...

Devlet tarafından ihtiyacı olanlara yardım ödemeleri sürüyor. Başvuruları olumlu sonuçlanan vatandaşlar PTT üzerinden ödemelerini alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor. Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde başvurular kabul ediliyor. Doğum yardımı, gereksini olan vatandaşlara yapılan ödemelerden biridir.

Giriş Tarihi: 25.04.2021 19:35
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Başvurana PTT üzerinden verilecek! Tek seferde 600 TL ödeme yapılıyor! İşte aranan başvuru şartları...

Başvurana PTT üzerinden verilecek! Tek seferde 600 TL ödeme yapılıyor! Doğum yardımı için başvuru şartları hemen hemen her gün araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok alanda destek ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Doğum yardımı da bu ödemeler arasında bulunuyor. Doğum yardımı için başvurular belirlenen tarihler arasında kabul ediliyor. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor. İşte, doğum yardımı için başvuru şartları nelerdir? Doğum yardımına kimler başvurubilir?

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Başvurana PTT üzerinden verilecek! Tek seferde 600 TL ödeme yapılıyor! İşte aranan başvuru şartları...

300-400 VE 600 TL DOĞUM YARDIMI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.

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Başvurana PTT üzerinden verilecek! Tek seferde 600 TL ödeme yapılıyor! İşte aranan başvuru şartları...

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

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Başvurana PTT üzerinden verilecek! Tek seferde 600 TL ödeme yapılıyor! İşte aranan başvuru şartları...

Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur.

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Başvurana PTT üzerinden verilecek! Tek seferde 600 TL ödeme yapılıyor! İşte aranan başvuru şartları...

Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.