Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) yükselişe geçecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BitTorrent eşler arası protokol, Temmuz 2001'de piyasaya sürülen Bram Cohen tarafından icat edildi ve o zamandan beri dünya çapında kullanılan torrent istemcilerini güçlendirdi. Dünyanın en büyük dizi ve film izleme dijital platformları arasında yer alan Netflix ile Bittorent anlaşması olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) yükselişe geçecek mi? Beklentiler belli oldu...