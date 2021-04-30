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Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) yükselişe geçecek mi? Beklentiler belli oldu...
Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. BitTorrent ya da BTT coin, kullanıcı sayısına göre dünyanın en büyük merkezi olmayan dosya paylaşım protokollerinden biriyken BitTorrent'in Netflix ile anlaşma yapacağına dair iddialar coin piyasalarını karıştırdı. Yatırımcılar anlaşma sonrasında piyasaların alacağı durumu merak ediyor. İşte, Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) yükselişe geçecek mi? Beklentiler belli oldu...
Giriş Tarihi: 30.04.2021 19:46
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