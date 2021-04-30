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Haberler Galeri Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) yükselişe geçecek mi? Beklentiler belli oldu...

Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) yükselişe geçecek mi? Beklentiler belli oldu...

Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. BitTorrent ya da BTT coin, kullanıcı sayısına göre dünyanın en büyük merkezi olmayan dosya paylaşım protokollerinden biriyken BitTorrent'in Netflix ile anlaşma yapacağına dair iddialar coin piyasalarını karıştırdı. Yatırımcılar anlaşma sonrasında piyasaların alacağı durumu merak ediyor. İşte, Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) yükselişe geçecek mi? Beklentiler belli oldu...

Giriş Tarihi: 30.04.2021 19:46
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Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent BTT yükselişe geçecek mi? Beklentiler belli oldu...

Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) yükselişe geçecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BitTorrent eşler arası protokol, Temmuz 2001'de piyasaya sürülen Bram Cohen tarafından icat edildi ve o zamandan beri dünya çapında kullanılan torrent istemcilerini güçlendirdi. Dünyanın en büyük dizi ve film izleme dijital platformları arasında yer alan Netflix ile Bittorent anlaşması olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent (BTT) yükselişe geçecek mi? Beklentiler belli oldu...

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Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent BTT yükselişe geçecek mi? Beklentiler belli oldu...

Bitcoin ( BTC ) uzun tüccarları perişan ediyor olabilir, ancak bir yükseliş analisti, bir hafta içinde % 22 oranında düştüğü için "rahatladığını" söylüyor.En son sosyal medya güncellemesinde, nicelik analisti PlanB, fiyatın 48.000 $ 'ın altına düşmesinin BTC/ USD'yi stoktan akış fiyat modeli tarafından belirlenen hedefinin altına gönderdiğine dikkat çekti.

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Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent BTT yükselişe geçecek mi? Beklentiler belli oldu...

"Şaşırtıcı" stok-akış, onu tekrar doğru hale getiriyorBu nedenle, Bitcoin artık geleneksel olarak son derece doğru bir fiyat tahmin aracı olan "stoktan akışa" "önden çalışan" değil. PlanB, gerekli seviyenin üzerinde alım satım yaptıktan sonra, ilerlemenin inorganik hale geldiğinden endişe duyduğunu öne sürdü.

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Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent BTT yükselişe geçecek mi? Beklentiler belli oldu...

Tahminlerini "şaşırtıcı" olarak nitelendiren "The Bitcoin Standard" yazarı Saifedean Ammous ile yaptığı bir sohbette "Btc fiyatı şimdi yine s2f model değerinin altında kaldı" diye yazdı.

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Bittorrent Netflix anlaşması ne zaman? Bittorrent BTT yükselişe geçecek mi? Beklentiler belli oldu...

"Bir an için insanların modeli çalıştırdığını ve süper döngünün başladığını düşündüm. Şimdi normale döndük .. tıpkı saat gibi."Hem "saat mekanizması" hem de "süper döngü" terimleri uzun vadeli avcılara aşina olacak, bunlar genellikle Bitcoin'in stoktan akışla ilişkisini ve mevcut boğa koşusunun niteliklerini açıklıyor .