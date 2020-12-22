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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Anında hesapta! Halkbank'tan 50 bin TL 36 ay vadeli hızlı kredi imkanı! Başvuru yapmak oldukça kolay Anında hesapta! Halkbank'tan 50 bin TL 36 ay vadeli hızlı kredi imkanı! Başvuru yapmak oldukça kolay
Halkbank'tan ihtiyaç sahiplerine oldukça kolay imkanlar sunuluyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar için hızlı kredi imkanı sunan Halkbank, 50.000 TL'ye kadar bireysel ihtiyaç kredisi sunuyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçlar hemen duyurulacak. Kredinin onaylanması halinde hemen hesaplara yatacak. Peki, Halkbank hızlı kredi faiz oranı ne kadar? Halkbank hızlı kredi başvuru nasıl yapılır? İşte Halkbank kredi detayları...
Giriş Tarihi: 22.12.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 17:11
Halkbank hızlı kredi başvuru nasıl yapılır? Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için Halkbank'tan müjdeli haber geldi. Halkban'ın resmi internet sitesi üzerinden hızlı kredi için başvuru yapan vatandaşlara anında cevap veriliyor. Değerlendirme sonucu SMS ile cep telefonuna gönderiliyor. Peki, Halkbank hızlı kredi şartları nedir? Halkbank hızlı kredi başvuru nasıl yapılır? İşte krediye dair merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR HALKBANK HIZLI KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, Halkbank Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şube ve Dialog üzerinden üye olarak gerçekleştiriliyor. Üye olmayanların Halkbank.com.tr üzerinden ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirler.
SMS ile başvururken; aralarında boşluk bırakıp "KREDI, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" yazarak 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.
KREDİ BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN... HALKBANK HIZLI KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Kredi politikaları çerçevesinde başvurunuz aynı gün içerisinde değerlendiriliyor. Onaylanan başvurunuzu Halkbank Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şube ve Dialog'tan şubeye gitmeden kullanabilirsiniz. Üstelik kredi başvurularınızı ve kullanımlarınızı 7 gün 24 saat yapabilirsiniz.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
15.000 TL kredinizi aylık 600,28 TL taksit tutarı ile 36 ay vade ve 78,75 TL tahsis ücreti ödeyerek, %1,77 faiz oranı ile alabilirsiniz.
HALKBANK HIZLI KREDİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
En az 1.000 TL, en fazla 50.000 TL tutarında kredi başvurusu yapabilirsiniz.