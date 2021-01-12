2021'de çıkacak SUV modelleri: Yeni yılda Türkiye'de olacaklar! İşte büyüleyici 15 araç...

VOLKSWAGEN GOLF 8

Motor tipi: Benzin, Dizel, Hibrit

Fiyatı: 170.900 TL + Vergiler

Ülkemizde en çok satan otomobil markalarından biri olan Volkswagen, tasarım anlamında radikal değişiklikler yaptığı Golf 8, herhangi bir aksilik olmazsa 2021'de ülkemizde satışta olacak. Teknolojik donanımı bir önceki modellere göre güçlendirilen Golf 8'in en güçlü versiyonu GTE Plug-in modeli 245 HP güç üretebiliyor.