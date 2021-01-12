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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 2021'de çıkacak SUV modelleri: Yeni yılda Türkiye'de olacaklar! İşte büyüleyici 15 araç... 2021'de çıkacak SUV modelleri: Yeni yılda Türkiye'de olacaklar! İşte büyüleyici 15 araç...
Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılı boyunca otomotiv sektörü sekteye uğradı. Yeni üretim olan SUV araçlar ise 2021 yılına bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Volkswagen, BMW, Renault gibi üreticilerin tamamen elektrikli modelleriyle görücüye çıkacakları 2021 yılı, Türkiye'de hareketli geçeceğe benziyor. Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürecek arabaları haberimizde derledik. İşte, 2021'de çıkacak SUV modelleri...
Giriş Tarihi: 12.01.2021 18:09 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 18:09
2021'de etkisini gösteren koronavirüs salgını sürecinde araba üretiminde yaşanan aksaklıklar fiyatların yükselmesine neden oldu. Salgın insan hayatıyla doğru orantılı olarak otomotiv sektörünü etkiledi. Salgının hızla yayılması sonrasında otomobil üretimi yapan dev markalar yeniden üretime başladı. 2020'nin son aylarında önlemler dahilinde üretim bandını tekrar aktif eden birçok marka, 2021 yılında piyasaya sunulması muhtemel modelleri duyurdu. ahaber.com.tr olarak SUV model araçları haberimizde derledik...
GALERİ DEVAM EDİYOR TÜRKİYE'DE YOLLARA ÇIKACAK 2021 MODEL ARABALAR:
Volkswagen Golf 8
Hyundai Elantra
Peugeot 208
Volkswagen Arteon
Skoda Octavia
Honda Civic
Kia K5
BMW i4
Hyundai Tucson
Land Rover Discovery
Fiat Egea Cross
BMW iX3
Renault Megane eVision
Nissan Ariya
Volkswagen ID.4
VOLKSWAGEN GOLF 8 Motor tipi: Benzin, Dizel, Hibrit Fiyatı: 170.900 TL + Vergiler
Ülkemizde en çok satan otomobil markalarından biri olan Volkswagen, tasarım anlamında radikal değişiklikler yaptığı Golf 8, herhangi bir aksilik olmazsa 2021'de ülkemizde satışta olacak. Teknolojik donanımı bir önceki modellere göre güçlendirilen Golf 8'in en güçlü versiyonu GTE Plug-in modeli 245 HP güç üretebiliyor.
HYUNDAİ ELANTRA Motor tipi: Benzin, Hibrit Fiyatı: 147.360 TL + Vergiler
Radikal tasarım değişikliği modasına ayak uyduran Hyundai Elantra, bir önceki modele göre 5 santimetre daha uzun bir kasaya sahip. Dış tasarıma ek olarak iç tasarımda da farklılıklar bulunduran Elantra'nın en güçlü versiyonunun 275 HP güç üreteceği söylentiler arasında yer alıyor.
PEUGEOT 208 Motor tipi: Benzin, Dizel, Elektrik Fiyatı: 112.730 TL + Vergiler
Peugeot'nun elektrikli otomobil bekleyen müşterilerini memnun etmesi beklenen 208, 50 kWh'lık elektrikli motor bulunduran bir modeliyle müşterileri karşılayacak. Buna ek olarak benzinli ve dizel motor seçenekleri de bulunan 208, COVID-19 sebebiyle 2021'e ertelenen otomobille arasında. Otomobilin 2021'in ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.