21 Eylül 2021, Salı
6 ay çalışana çifte tazminat! Çoğu kişi bu hakkı bilmiyor! Şartları yerine getiriyorsanız acele edin...
Kıdem tazminatı çalışanların en önemli güvenceleri arasında yer alıyor. Belirli şartları yerine getirenlere bu para ödeniyor. Diğer yandan bu ödemenin yanında çift tazminat hakkı da bulunuyor. Birçok kişinin bilmediği bu haktan yararlanmak için 6 ay çalışmak yeterli oluyor. 1 yıl çalışmış işçi kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılırsa kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Çalışan ve işverenin haklarını korumaya yönelik yasalar için bazı detaylar birçok vatandaş tarafından bilinmiyor. İşte, son gelişmeler haberimizde...
Giriş Tarihi: 21.09.2021 20:37
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