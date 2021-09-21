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6 ay çalışana çifte tazminat! Çoğu kişi bu hakkı bilmiyor! Şartları yerine getiriyorsanız acele edin...

Kıdem tazminatı çalışanların en önemli güvenceleri arasında yer alıyor. Belirli şartları yerine getirenlere bu para ödeniyor. Diğer yandan bu ödemenin yanında çift tazminat hakkı da bulunuyor. Birçok kişinin bilmediği bu haktan yararlanmak için 6 ay çalışmak yeterli oluyor. 1 yıl çalışmış işçi kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılırsa kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Çalışan ve işverenin haklarını korumaya yönelik yasalar için bazı detaylar birçok vatandaş tarafından bilinmiyor. İşte, son gelişmeler haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2021 20:37
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6 ay çalışana çifte tazminat! Çoğu kişi bu hakkı bilmiyor! Şartları yerine getiriyorsanız acele edin...

6 ay çalışana çifte tazminat. Çoğu kişi bu hakkı bilmiyor. Şartları yerine getiriyorsanız acele edin. Yasalarımızda çalışanların ve işverenin haklarını korumaya yönelik yasalar bulunuyor. Kıdem tazminatı milyonlarca çalışanın en önemli güvenceleri arasında yer alıyor. Bir iş yerinde en az 1 yıl çalışmış vatandaşlar kendi kusuru ve isteği dışında işten çıkarılıyorsa kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Ancak bununla birlikte ek bir tazminat hakkı daha bulunuyor. Birçok çalışanan bilmediği bu imkandan yararlanmak için 6 ay çalışmış olmak yeterli görülüyor. İşte, gelişme hakkında detaylar...

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6 ay çalışana çifte tazminat! Çoğu kişi bu hakkı bilmiyor! Şartları yerine getiriyorsanız acele edin...

Yasalarımız hem işverenleri hem de çalışanları koruyan düzenlemeler içeriyor. Çalışanları koruyan haklardan birisi de kıdem tazminatı. En az 1 yıl çalışmış bir işçi kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılırsa kıdem tazminatını hak ediyor.

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6 ay çalışana çifte tazminat! Çoğu kişi bu hakkı bilmiyor! Şartları yerine getiriyorsanız acele edin...

Burada 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde bazı istisnalar da sayılıyor. Yani istifa edildiğinde de bazı durumlarda kıdem tazminatı alınabiliyor. Bu noktada emekli olanlar kendi isteği ile ayrılınca tazminat alıyor.

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6 ay çalışana çifte tazminat! Çoğu kişi bu hakkı bilmiyor! Şartları yerine getiriyorsanız acele edin...

Yine askere gidenler de istifa ile tazminat alabiliyor. Kadın sigortalılar evlendikten sonra 1 yıl geçmeden ayrılırlarsa tazminatlarını alabiliyor. Ayrıca emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar da istifa ederek tazminat alıyor.

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6 ay çalışana çifte tazminat! Çoğu kişi bu hakkı bilmiyor! Şartları yerine getiriyorsanız acele edin...

Bunun için 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların 3600 gün sonrasında sigortalı olanların ise 7 bin günü tamamlamaları yeterli oluyor. İş kanunundaki haklı fesih şartlarını yerine getirenler de istifa ile tazminat alabiliyor. Kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl için bir brüt ücret olarak veriliyor. Bu ücret belirlenirken de sadece maaş değil yıl içinde düzenli olarak ödenen tüm paralar hesaba dahil ediliyor.