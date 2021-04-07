Başvurana 300-400-600 TL ödeme! ATM'den aylık anında çekebilirsiniz! E-devlet başvuru şartları açıklandı...

Doğum yardımı başvurularınız için ilk olarak bebeğinizin ilgili nüfus müdürlüğüne kayıt işlemlerini yapmanız gerekmektedir. Daha sonra Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi'ni doldurarak, şahsen veya kargo, posta yolunu kullanarak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunabilirsiniz. Doğum parası alabilmek için gerekli olan evraklar, doğum parası almak isteyen kişiler tarafından merak edilen bir konudur.