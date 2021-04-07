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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurana 300-400-600 TL ödeme! ATM'den aylık anında çekebilirsiniz! E-devlet başvuru şartları açıklandı... Başvurana 300-400-600 TL ödeme! ATM'den aylık anında çekebilirsiniz! E-devlet başvuru şartları açıklandı...
Devlet tarafından çalışma hayatında yer alan kadınlara destek amacıyla ödemeler yapılmaya devam ediyor. Özellikle maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yapılan yardımlar büyük önem taşıyor. Özellikle çalışma hayatında yer alan kadınların yardımları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Doğum yardımı için aranan şartlar ve başvuru detaylarını haberimizde derledik. İşte, doğum yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğum yardımı başvuru şartları neledir?
Giriş Tarihi: 07.04.2021 22:24
Başvurana 300-400-600 TL ödeme! ATM'den aylık anında çekebilirsiniz! E-devlet başvuru şartları açıklandı. Pandemi döneminde devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan sosyal yardımlar büyük önem taşıyor. Doğum yardımı başvurularınız için ilk olarak bebeğinizin ilgili nüfus müdürlüğüne kayıt işlemlerini yapmanız gerekmektedir. Başvuru aşamaları sonrasında taleplerin kabul edilmesi halinde ödemeler annelerin hesabına yatıyor. Doğum yardımı almak isteyen kadın çalışanlar, başvuru şartlarını sorguluyor. Merak edilen detaylara ahaber.com.tr'de derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğum yardımı başvurularınız için ilk olarak bebeğinizin ilgili nüfus müdürlüğüne kayıt işlemlerini yapmanız gerekmektedir. Daha sonra Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi'ni doldurarak, şahsen veya kargo, posta yolunu kullanarak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunabilirsiniz. Doğum parası alabilmek için gerekli olan evraklar, doğum parası almak isteyen kişiler tarafından merak edilen bir konudur.
Bu talepte bulunacak kişilerin gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmaları önemlidir. Evrakların eksik olması durumunda ise başvuru mercii tarafından ilgililere bu evrakları tamamlayabilmeleri için zaman verilmektedir. Ancak bu belgelerin zamanında tamamlanamaması durumunda başvuruları yapılmamış sayılmaktadır.
DOĞUM PARASI VE SÜT YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
Doğan bebeğin T.C kimlik kartı. Bu belge doğum parası talebinde bulunulacak çocuğun tam ve sağ doğduğunu göstermektedir.
Anne ya da babanın T.C kimlik kartı. Bu belge doğum parası talebinde bulunacak kişinin kimliğini göstermektedir.
Doğum parası başvurusunda bulunmak için başvuru merciinden alınmış olan belgelerin tam ve doğru şekilde doldurulmuş hali gerekmektedir.
DOĞUM YARDIMI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Doğum yardımı alıp alamayacağınızı sorgulama işlemlerini için e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. e-Devlet'e girişinizi yaptıktan sonra arama kısmına "Doğum Parası" yazarak arama yapmalısınız. Daha sonra arama sonuçlarında çıkan "Doğum parası sorgulama" seçeneğine tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Doğum parası sorgulamanın bir diğer yöntemi de ilgili Bakanlıkların '183' ve '144' numaralı çağrı merkezlerini aramaktır. Bu hatlardan doğum parası sorgulamanızı yapabilir ve gerekli bilgileri alabilirsiniz.