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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri "Almayan pişman olabilir" İkinci el araba alacaklara uyarı! Yeniden yaşanabilir! O aydan itibaren... "Almayan pişman olabilir" İkinci el araba alacaklara uyarı! Yeniden yaşanabilir! O aydan itibaren...
Pandemi döneminde araba fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Sıfır araç üretiminde yaşanan sıkıntı dolasıyla ikinci el araba fiyatlarında artış yaşandı. Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, araba almak isteyen vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Özkan, "Önümüzdeki ay itibariyle ikinci elde yüzde 5 ila 10 arası zam yapılabilir" dedi. Araba almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğuna vurgu yapan Özkan, "Şu an ikinci elde fiyatlar çok cazip. Eğer ihtiyacı görecek araba almak isteyenler varsa; ikinci elde de sıfırda da ciddi bir fırsat var." ifadelerini kullandı. Açıklamayı takip edenler fiyatları sorgulamaya başladı.
Giriş Tarihi: 07.04.2021 18:35 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 18:35
İkinci el araba alacaklara uyarı... Yeniden yaşanabilir. O aydan itibaren fiyatlarda artış yaşanabilir uyarısında bulundu. İkinci el otomobil piyasasında yaşanan artış sonrasında araba almak isteyenler hayal kırıklığına uğradı. Sıfır araç üretiminde yaşanan sıkıntı dolayısıyla ikinci ele yönelim arttı. Araba almak isteyenler için uygun dönem olduğunu belirten Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Dünyada her sektör son 1 senedir koronavirüsle başlayan süreçte çok ciddi yaralar aldı. Otomotiv sektörü çok iyi gidiyordu. Bir ara ikinci el fiyatları neredeyse 2 katına kadar çıktı. Koronavirüsle beraber insanlar 'ben toplu araca binmemeliyim' diyip arabaya olan rağbeti artırdı ama son çeyrekte sıfır araba fiyatları, neredeyse ikinci elden ucuza geldi. Bu durum ikinci el piyasasını çok ciddi etkiledi." dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR YÜZDE 5-10 ARASI...
Geçen yıl pandemi nedeniyle fiyatların artış gösterdiği ikinci el otomobil piyasasında, düşüş yaşandı. Baharla birlikte tatil planlarının ikinci el piyasasını hareketlendireceğini ve fiyatlara zam geleceğini belirten Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Önümüzdeki ay itibariyle ikinci elde yüzde 5 ila 10 arası zam yapılabilir" dedi.
Koronavirüs vatandaşın kişisel izolasyon tedbirlerini artırınca, bu durum ikinci el araba fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde seyretmesine neden oldu.
Kasım ayıyla birlikte son bulan fiyat yükselişleri, ikinci el araba almak isteyenleri de harekete geçirdi. Araba satın almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğunu söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Dünyada her sektör son 1 senedir koronavirüsle başlayan süreçte çok ciddi yaralar aldı.
Otomotiv sektörü çok iyi gidiyordu. Bir ara ikinci el fiyatları neredeyse 2 katına kadar çıktı. Koronavirüsle beraber insanlar 'ben toplu araca binmemeliyim' diyip arabaya olan rağbeti artırdı ama son çeyrekte sıfır araba fiyatları, neredeyse ikinci elden ucuza geldi.