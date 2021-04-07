"Almayan pişman olabilir" İkinci el araba alacaklara uyarı! Yeniden yaşanabilir! O aydan itibaren...

İkinci el araba alacaklara uyarı... Yeniden yaşanabilir. O aydan itibaren fiyatlarda artış yaşanabilir uyarısında bulundu. İkinci el otomobil piyasasında yaşanan artış sonrasında araba almak isteyenler hayal kırıklığına uğradı. Sıfır araç üretiminde yaşanan sıkıntı dolayısıyla ikinci ele yönelim arttı. Araba almak isteyenler için uygun dönem olduğunu belirten Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Dünyada her sektör son 1 senedir koronavirüsle başlayan süreçte çok ciddi yaralar aldı. Otomotiv sektörü çok iyi gidiyordu. Bir ara ikinci el fiyatları neredeyse 2 katına kadar çıktı. Koronavirüsle beraber insanlar 'ben toplu araca binmemeliyim' diyip arabaya olan rağbeti artırdı ama son çeyrekte sıfır araba fiyatları, neredeyse ikinci elden ucuza geldi. Bu durum ikinci el piyasasını çok ciddi etkiledi." dedi.