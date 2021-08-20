21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Son dakika: Hükümetin memura yeni zam teklifi belli oldu mu? Toplu sözleşme memur ve memur emeklisi maaş zammı...
Son dakika... Memur ve memur emeklisi için hükümetin yeni zam teklifi geldi mi? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin aylıklarına toplu sözleşme kapsamında artış yapılacak. Sendikalar taleplrini sunarken, hükümetin ilk teklifi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Zam teklifinin yarısı düzeyinde olduğunu söyleyen sendikalar hükümetten yeni teklif bekliyor. Peki, hükümetin memura yeni zam teklifi belli oldu mu? Toplu sözleşme ile memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 20.08.2021 17:22 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 09:33
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