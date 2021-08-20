Son dakika: Hükümetin memura yeni zam teklifi belli oldu mu? Toplu sözleşme memur ve memur emeklisi maaş zammı...

Hükümetin 2022 yılı için sunduğu zam teklifinin talep ettiklerinin yarısı düzeyinde olduğunu ve seyyanen zammı içermediğini belirten Tonbul, şöyle konuştu:

"Türkiye Kamu-Sen ile ortaklaşa hazırladığımız talepler, ekonomik şartlar ve kamu çalışanlarının görüşleri dikkate alınarak belirlendi. Enflasyon, döviz kuru, altın fiyatları ve kamu çalışanlarının alım gücü göz önünde bulundurulduğunda taleplerimiz oldukça mantıklı ve makul. Bu ayın başında başladığımız yasal müzakere süresi 22 Ağustos'ta sona eriyor. Hükümet yeni teklif sunmakta geç kaldı. Önümüzde sadece iki gün var. Bu süreçte saatler bile önemli. Hükümet bir an önce taleplerimizi karşılayacak bir teklifte bulunmalı. Biz bu sözleşmenin uzlaşıyla masada imzalanmasını istiyoruz."