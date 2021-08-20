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Haberler Galeri Son dakika: Hükümetin memura yeni zam teklifi belli oldu mu? Toplu sözleşme memur ve memur emeklisi maaş zammı...

Son dakika: Hükümetin memura yeni zam teklifi belli oldu mu? Toplu sözleşme memur ve memur emeklisi maaş zammı...

Son dakika... Memur ve memur emeklisi için hükümetin yeni zam teklifi geldi mi? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin aylıklarına toplu sözleşme kapsamında artış yapılacak. Sendikalar taleplrini sunarken, hükümetin ilk teklifi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Zam teklifinin yarısı düzeyinde olduğunu söyleyen sendikalar hükümetten yeni teklif bekliyor. Peki, hükümetin memura yeni zam teklifi belli oldu mu? Toplu sözleşme ile memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak?

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 20.08.2021 17:22 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 09:33
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Son dakika: Hükümetin memura yeni zam teklifi belli oldu mu? Toplu sözleşme memur ve memur emeklisi maaş zammı...

Hükümetin memura yeni zam teklifi belli oldu mu? 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisin heyecanla bekldği maaş zammı netleşiyor. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında gerçekleştirilen memur maaş zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele adlık . Peki, hükümetin memura yeni zam teklifi belli oldu mu? Toplu sözleşme ile memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak? İşte haberi detayları...

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Son dakika: Hükümetin memura yeni zam teklifi belli oldu mu? Toplu sözleşme memur ve memur emeklisi maaş zammı...

HÜKÜMETİN MEMURA YENİ ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU MU?

Sendikalar tarafından memurlar için yeni br teklif talebi geldi. Memur ve fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sürerken, henüz hükümetten ikinci teklif gelmedi.

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Son dakika: Hükümetin memura yeni zam teklifi belli oldu mu? Toplu sözleşme memur ve memur emeklisi maaş zammı...

"UZLAŞIYLA İMZALANMAK İSTİYORUZ"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in ortak talebinin taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artış olduğunu anımsattı.

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Son dakika: Hükümetin memura yeni zam teklifi belli oldu mu? Toplu sözleşme memur ve memur emeklisi maaş zammı...

Hükümetin 2022 yılı için sunduğu zam teklifinin talep ettiklerinin yarısı düzeyinde olduğunu ve seyyanen zammı içermediğini belirten Tonbul, şöyle konuştu:

"Türkiye Kamu-Sen ile ortaklaşa hazırladığımız talepler, ekonomik şartlar ve kamu çalışanlarının görüşleri dikkate alınarak belirlendi. Enflasyon, döviz kuru, altın fiyatları ve kamu çalışanlarının alım gücü göz önünde bulundurulduğunda taleplerimiz oldukça mantıklı ve makul. Bu ayın başında başladığımız yasal müzakere süresi 22 Ağustos'ta sona eriyor. Hükümet yeni teklif sunmakta geç kaldı. Önümüzde sadece iki gün var. Bu süreçte saatler bile önemli. Hükümet bir an önce taleplerimizi karşılayacak bir teklifte bulunmalı. Biz bu sözleşmenin uzlaşıyla masada imzalanmasını istiyoruz."

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Son dakika: Hükümetin memura yeni zam teklifi belli oldu mu? Toplu sözleşme memur ve memur emeklisi maaş zammı...

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ

- 2022'de yüzde 5+6 zam

- 2023'te yüzde 6+6 zam

- Enflasyon farkı