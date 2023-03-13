Başvurana 2 yıl geri ödemesiz en az 1 milyon lira! Kentsel dönüşüm kredisi nedir, nasıl alınır? 0,69 faiz oranıyla...

Kentsel dönüşüm kredi desteğine ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu yaptığı açıklama sonrası arama motorlarında, "Kentsel dönüşüm kredisi nedir, nasıl alınır?" sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte başvuran her vatandaşa 0,69 faiz oranıyla 2 yıl geri ödemesiz en az 1 milyon TL'lik kredi desteğinin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.03.2023 23:02 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 23:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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