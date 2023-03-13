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Başvurana 2 yıl geri ödemesiz en az 1 milyon lira! Kentsel dönüşüm kredisi nedir, nasıl alınır? 0,69 faiz oranıyla...

Kentsel dönüşüm kredi desteğine ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu yaptığı açıklama sonrası arama motorlarında, "Kentsel dönüşüm kredisi nedir, nasıl alınır?" sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte başvuran her vatandaşa 0,69 faiz oranıyla 2 yıl geri ödemesiz en az 1 milyon TL'lik kredi desteğinin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023 23:02 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 23:02
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Başvurana 2 yıl geri ödemesiz en az 1 milyon lira! Kentsel dönüşüm kredisi nedir, nasıl alınır? 0,69 faiz oranıyla...

6 Şubat'ta meydana gelen iki yıkıcı deprem felaketinin ardından gözler Marmara'ya çevrildi. Devlet 1.5 milyon binayı taşıma kararı alırken binalarını kentsel dönüşüm kapsamında yenilemek isteyen vatandaşlara da destek eli uzattı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu kentsel dönüşüm kredisini duyurdu. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvurana 2 yıl geri ödemesiz en az 1 milyon lira! Kentsel dönüşüm kredisi nedir, nasıl alınır? 0,69 faiz oranıyla...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda binada da büyük yıkımlar yaşandı. Yaşanan bu süreç kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya çıkartırken, olası İstanbul depremine yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırıldı.

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Başvurana 2 yıl geri ödemesiz en az 1 milyon lira! Kentsel dönüşüm kredisi nedir, nasıl alınır? 0,69 faiz oranıyla...

KİRA YARDIMI ARTTI!

11 ili etkileyen büyük depremler sonrası gündeme yeniden gelen kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul'da 1 milyon 500 bin konut yeniden inşa edilecek.

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Başvurana 2 yıl geri ödemesiz en az 1 milyon lira! Kentsel dönüşüm kredisi nedir, nasıl alınır? 0,69 faiz oranıyla...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Megakent'te kentsel dönüşümü desteklemek için kira yardımını 3 bin 500 liraya çıkardıklarını söyledi.

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Başvurana 2 yıl geri ödemesiz en az 1 milyon lira! Kentsel dönüşüm kredisi nedir, nasıl alınır? 0,69 faiz oranıyla...

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ NEDİR?

İBB mart ayı olağan toplantısının 1. birleşiminde konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek.