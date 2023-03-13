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Haberler Galeri 4A 4B 4C ayırt etmeksizin herkese müjde! 13.7 milyon emekliye çifte bayram havası estirecek ödeme!

4A 4B 4C ayırt etmeksizin herkese müjde! 13.7 milyon emekliye çifte bayram havası estirecek ödeme!

Nisan ayının yaklaşmasıyla birlikte en çok aranan konulardan biri de emekli ikramiyeleri oldu. Devlet tarafından 4a, 4b ve 4c ayrımı yapılmaksızın yılda iki kez gerçekleştirilen ödemelere ilişkin detaylar merak ediliyor. EYT'lilerin de eklenmesiyle birlikte milyonlarca kişi ikramiye ödemlerine zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki emekli ikramiye ödemesi ne zaman? Ramazan Bayramı'nda emekliye kaç TL, ne kadar yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023 22:00 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 15:21
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4A 4B 4C ayırt etmeksizin herkese müjde! 13.7 milyon emekliye çifte bayram havası estirecek ödeme!

Milyonlarca kişi EYT yasasıyla birlikte emekliliklerine ilk adımlarını atarken nisan ayıyla birlikte ikramiye kazancına da erişecekler. Yılda iki kez Kurban ve Ramazan bayramlarıyla birlikte verilen ikramiye ödemleri emeklinin yüzünü güldürüyor. Peki emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Zam gelecek mi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4A 4B 4C ayırt etmeksizin herkese müjde! 13.7 milyon emekliye çifte bayram havası estirecek ödeme!

EMEKLİYE ÇİFTE BAYRAM ÖDEMESİ

Emeklisi Nisan ve Haziran aylarında bayram ikramiyesi alacak. Bayram ikramiyesi tutarı 1.100 TL olacak.

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4A 4B 4C ayırt etmeksizin herkese müjde! 13.7 milyon emekliye çifte bayram havası estirecek ödeme!

SSK ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca vatandaş 2023 yılı içerisinde bir maaş zammı, promosyon ve iki tane bayram ikramiyesi alacak.

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4A 4B 4C ayırt etmeksizin herkese müjde! 13.7 milyon emekliye çifte bayram havası estirecek ödeme!

NE ZAMAN YATACAK?

Konuya ilişkin henüz resmi bir tarih açıklama yapılmadı. Ramazan bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor.

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4A 4B 4C ayırt etmeksizin herkese müjde! 13.7 milyon emekliye çifte bayram havası estirecek ödeme!

KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir.