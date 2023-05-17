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Haberler Galeri Memura 22 bin TL formülü çıktı! Kimler %85 zam alacak? 7.901 TL alan emekliye (4C) 16.395 TL maaş! Yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat…

Memura 22 bin TL formülü çıktı! Kimler %85 zam alacak? 7.901 TL alan emekliye (4C) 16.395 TL maaş! Yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat…

Memur ve memur emeklilerine müjde Başkan Erdoğan'dan geldi. Yüzde 85'lik zam oranın açıklanmasıyla birlikte tarihi bir artış yaşandı. En düşük memur maaşı 22.000 TL'yi gördü. Bir yandan da zam oranının memur emeklilerine nasıl yansıyacağı araştırılıyor. Peki kimler %85 zam alacak? Memur zammı ne zaman yansıyacak? 22 bin lirayı hangi memurlar alacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 15:45
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7.901 TL alan emekliye 4C 16.395 TL maaş! Yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat… Memura 22 bin TL formülü çıktı! Kimler %85 zam alacak?

En düşük memur maaşının 22.000 TL'ye ulaşacağının müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Kamu işçilerine yapılan arışla birlikte memura zam gelecek mi, ne kadar olacak sorusu sıklıkla araştırılıyordu. Yüzde 85'lik zammın önü açılırken bu artıştan hangi memurların yararlanacağı da merak konusu oldu. Peki 22 bin lirayı hangi memurlar alacak? Memur emeklilerine nasıl yansıyacak? Ek gösterge kazançları ne kadar artıracak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7.901 TL alan emekliye 4C 16.395 TL maaş! Yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat… Memura 22 bin TL formülü çıktı! Kimler %85 zam alacak?

İŞÇİLER İLE BAŞLADI

Hak-İş Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Erdoğan, yapılan protokolle yaklaşık 700 bin kamu işçisinin hem en düşük ücretini yükselttiklerini hem de üzerine refah payı dahil yüzde 45 artış yaptıklarını ifade etti. Erdoğan, böylece en düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12 bin liradan 21 bin liranın üzerine çıkardıklarını belirtti.

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7.901 TL alan emekliye 4C 16.395 TL maaş! Yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat… Memura 22 bin TL formülü çıktı! Kimler %85 zam alacak?

SIRA MEMUR VE EMEKLİLERDE

Memurlara da Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 zam yaptıklarını belirten Erdoğan, "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız.

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7.901 TL alan emekliye 4C 16.395 TL maaş! Yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat… Memura 22 bin TL formülü çıktı! Kimler %85 zam alacak?

Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak. Bakanımıza, yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim" dedi.

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7.901 TL alan emekliye 4C 16.395 TL maaş! Yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat… Memura 22 bin TL formülü çıktı! Kimler %85 zam alacak?

Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 7 bin 500 liranın üzerinde ücret alan emeklilere de ek iyileştirme için çalışma yapıldığını açıkladı.