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Haberler Galeri Son dakika | Bankacılıkta yeni dönem! Bugün başladı

Son dakika | Bankacılıkta yeni dönem! Bugün başladı

Son dakika haberi... Artık banka müşterisi olmak için ıslak imzaya gerek kalmayacak. Bankalar uzaktan kimlik tespitiyle müşteri alabilecek. Bankalar uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebilecek. Sistemin işleyişine dair Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği hazırlıklarını tamamladı.

Giriş Tarihi: 01.05.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 09:27
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Son dakika | Bankacılıkta yeni dönem! Bugün başladı

Bankacılıkta bugünden itibaren yeni bir dönem başlıyor. Artık herhangi bir banka müşterisi olmak veya hesap açmak için fiziksel olarak bankaya gitmeyeceksiniz veya ıslak imza atmak zorunda kalmayacaksınız. Bankalar uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika | Bankacılıkta yeni dönem! Bugün başladı
Sistemin işleyişine dair Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği hazırlıklarını tamamladı. Dün de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mobil, web tabanlı uygulamalar, internet şubesi ve telefon hizmeti gibi elektronik hizmetler yoluyla uzaktan kimlik tespitinde istenecek bilgiler belirlendi.
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Son dakika | Bankacılıkta yeni dönem! Bugün başladı

ADRES VE BİLGİLER TEYİT EDİLECEK
Uzaktan kimlik tespitinde uygulanacak yöntem, yüz yüze yapılan kimlik tespitinde alınması gereken bilgilerin tamamını içerecek. Bilgilerin teyidinde asgari seviyede risk ihtiva edecek şekilde tasarlanacak. İmza örneği alınması zorunlu olmayacak. Uzaktan kimlik tespiti, sürekli iş ilişkisi tesis edilmeden önce tamamlanacak.

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Son dakika | Bankacılıkta yeni dönem! Bugün başladı
Kimlik tespiti kapsamında alınan adres ve kimlik bilgileri ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın veri tabanı üzerinden sorgulanarak teyit edilecek. Uzaktan kimlik tespitinde alınan bilgiler, teyide yönelik her türlü bilgi ve belge ile her türlü ortamdaki kayıtlar talep edildiğinde yetkili mercilere verilmesine imkân verecek şekilde muhafaza edilecek.
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Son dakika | Bankacılıkta yeni dönem! Bugün başladı

HESABIN İŞLEM HACMİ İSTENECEK
Müşteri hakkında suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler kapsamında alınması gereken bilgiler alınacak. Asgari olarak iş ilişkisinin amacı ve mahiyeti (hesap açma amacı, talep edilen ürünler ve benzeri) belirlenecek.