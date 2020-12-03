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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvuran herkese 150-1000 TL arasında gıda yardımı! e-Devlet başvuru ekranı açıldı! Erzak yardımı müjdesi... Başvuran herkese 150-1000 TL arasında gıda yardımı! e-Devlet başvuru ekranı açıldı! Erzak yardımı müjdesi...
Pandemi döneminde yardımlar ödenmeye devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ödemelerinin yanında ihtiyacı olanlara erzak yardımı yapılıyor. Erzak yardımı almak isteyenler belediyelerden onaylı belge alması gerekiyor. Gıda erzak yardım paketi, sosyal ve yardımlaşma dayanışma vakıflarınca belirlenen vatandaşlara dağıtılıyor. Ülkemizde birçok yardımlaşma kuruluşu mevcuttur. Gıda yardımı yapan kurumlar arasında devletimizin kurumları, il ve ilçe belediye başkanlıkları, çeşitli vakıflar ve denekler ve diğer kurumlardır. Erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır? Gıda yardımı başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 03.12.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 18:02
Korona virüs yardımları kapsamında, yeni bir destek daha ortaya çıktı. Başvuru yapan kişilere PTT aracılığıyla 150 TL ila 1000 TL arasında gıda yardımı yapılması planlanırken; başvuru yöntemi de açıklandı.Erzak yardımı alabilmek için en büyük şart, belli bir gelirin altında gelir sahibi olabilmektir. Bunun için belediyelerin verdiği fakirlik belgesinden almanız gerekiyor. Bu belgeyi alan aileleri, ilgili belediye ekipleri incelemeye geliyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, gıda yardımı başvuru şartları neler?
GALERİ DEVAM EDİYOR GIDA YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?
Gıda yardımı, devletimiz tarafından tespit edilen gerçek ihtiyaç sahiplerine verilmektedir. Bu araştırmalar sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen: Muhtaçlar, Öğrenciler, Kimsesiz olan kişiler, Aş evleri, Hayır kurumları erzak yardımı alabilmektedir.
GIDA YARDIMI BAŞVURU NUMARALARI KAÇ?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni tip koronavirüs (Covid-9) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan 50 bin kişiye 6 hafta boyunca gıda yardımı yapılacağını duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yaşayan 65 yaş üstündeki durumu iyi olmayanların 112, 115 ve 156'yı arayıp yardım isteyebileceğini dile getirdi.
Vali Yerlikaya açıklamasında vefa gıda yardım kolilerinin her hafta 50 bin adrese dağıtılacağını duyurarak hayırseverlere teşekkür etti. Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; ''Yaklaşık 73 bin çağrı aldık ve 65 binin biraz üzerinde büyüklerimizin talimatlarını yerine getirdik. Aradaki diğer rakam da 7-8 bin civarında rakam da bilgi edinmek için sunduğu husustu. Bu sokağa çıkma yasağı onlarla devam ettiği müddetçe bu hizmet devam edecek.'
GIDA YARDIMINI KİMLER YAPMAKTADIR?
Ülkemizde birçok yardımlaşma kuruluşu mevcuttur. Gıda yardımı yapan kurumlar arasında devletimizin kurumları, il ve ilçe belediye başkanlıkları, çeşitli vakıflar ve denekler ve diğer kurumlardır. Bu yardımlardan faydalanmak için öncelikle başvuru yapmanız gerekmektedir. Yardımlar ailenin sayısına göre değişmektedir. Gıda yardımı ile birlikte: Gıda ürünleri, Temel temizlik ürünleri, Bebek ve çocuk ürünleri bulunmaktadır.