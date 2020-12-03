Başvuran herkese 150-1000 TL arasında gıda yardımı! e-Devlet başvuru ekranı açıldı! Erzak yardımı müjdesi...

Vali Yerlikaya açıklamasında vefa gıda yardım kolilerinin her hafta 50 bin adrese dağıtılacağını duyurarak hayırseverlere teşekkür etti. Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; ''Yaklaşık 73 bin çağrı aldık ve 65 binin biraz üzerinde büyüklerimizin talimatlarını yerine getirdik. Aradaki diğer rakam da 7-8 bin civarında rakam da bilgi edinmek için sunduğu husustu. Bu sokağa çıkma yasağı onlarla devam ettiği müddetçe bu hizmet devam edecek.'