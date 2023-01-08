08 Ocak 2023, Pazar
SSK ve Bağ-kur emekli maaş farkı hesaplara yansıdı mı? Zamlı emekli maaşları YATTI mı, Ne Zaman yatacak? Yüzde 30 artışla 2023 AYLIK ÖDEME TARİHLERİ
Zamlı emekli maaşları yattı mı sorusunun cevabı milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte Ocak 2023 zammı yüzde 30 olarak belirlendi. Böylece 3.500 TL'den 5.500 TL'ye yükselmiş oldu. Peki zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte 2023 aylık ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 08.01.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 15:56
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