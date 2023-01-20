22 Ocak 2023, Pazar
4a emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? Emekli olursam ne kadar maaş alırım? EYT MAAŞI HESAPLAMA EKRANI!
Milyonları ilgilendiren EYT yasasında tarih belli olurken; EYT'lilerin ilk maaşlarını ne zaman alacağı da ortaya çıktı. EYT ile yaş şartına takılmaksızın emekliliğin önü açılan vatandaşlar ise EYT maaş hesaplaması yapmaya başladı.SGK maaş hesaplama sistemi yeniden aktif hale geldi. Peki, " EYT'liler ne zaman maaş alacak? EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır?" İşte, SSK, Bağ-kur 4A, 4B, 4C emekli maaş hesaplama robotu!
Giriş Tarihi: 20.01.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 15:42
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16