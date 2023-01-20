4a emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? Emekli olursam ne kadar maaş alırım? EYT MAAŞI HESAPLAMA EKRANI!

EYT maaşı hesaplama ekranı günün en çok araştırılan konuları arasında. EYT'nin yasalaşma süreci için geri sayım sürerken emekli maaş hesaplama robotu SGK tarafından uygulamaya konuldu. Yaş şartına takılmaksızın emekli olmaya hak kazanlar ilk maaşlarının ne kadar olacağını sorguluyor. Peki, "Emekli olursam ne kadar maaş alırım?" İşte, SGK emekli maaş hesaplama robotu!