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Haberler Galeri 4a emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? Emekli olursam ne kadar maaş alırım? EYT MAAŞI HESAPLAMA EKRANI!

4a emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? Emekli olursam ne kadar maaş alırım? EYT MAAŞI HESAPLAMA EKRANI!

Milyonları ilgilendiren EYT yasasında tarih belli olurken; EYT'lilerin ilk maaşlarını ne zaman alacağı da ortaya çıktı. EYT ile yaş şartına takılmaksızın emekliliğin önü açılan vatandaşlar ise EYT maaş hesaplaması yapmaya başladı.SGK maaş hesaplama sistemi yeniden aktif hale geldi. Peki, " EYT'liler ne zaman maaş alacak? EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır?" İşte, SSK, Bağ-kur 4A, 4B, 4C emekli maaş hesaplama robotu!

Giriş Tarihi: 20.01.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 15:42
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4a emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? Emekli olursam ne kadar maaş alırım? EYT MAAŞI HESAPLAMA EKRANI!

EYT maaşı hesaplama ekranı günün en çok araştırılan konuları arasında. EYT'nin yasalaşma süreci için geri sayım sürerken emekli maaş hesaplama robotu SGK tarafından uygulamaya konuldu. Yaş şartına takılmaksızın emekli olmaya hak kazanlar ilk maaşlarının ne kadar olacağını sorguluyor. Peki, "Emekli olursam ne kadar maaş alırım?" İşte, SGK emekli maaş hesaplama robotu!

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4a emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? Emekli olursam ne kadar maaş alırım? EYT MAAŞI HESAPLAMA EKRANI!

EYT EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında en düşük emekli maaşı 5500 TL oldu. EYT Eemekli maaşı ise mesleklere ve ödenen prime göre değişkenlik gösterecek.

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4a emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? Emekli olursam ne kadar maaş alırım? EYT MAAŞI HESAPLAMA EKRANI!

EYT'LİLER MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "EYT'iler mart ayında maaşlarını alacaklar. EYT düzenlemesi muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak. EYT'de teknik çalışmayı Bakanlık bitirdi, kanun teklifi haline getiriliyor."

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4a emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? Emekli olursam ne kadar maaş alırım? EYT MAAŞI HESAPLAMA EKRANI!

EYT'DE YAŞ SINIRI VAR MI?

2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

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4a emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? Emekli olursam ne kadar maaş alırım? EYT MAAŞI HESAPLAMA EKRANI!

EYT'DE KIDEM TAZMİNATI

EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) destek verilecek.EYT'den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak.